En nuevo y curioso video, Epa Colombia mostró su empresa y a sus 300 colaboradores

Instagram @EpaColombia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Epa Colombia’, compartió con sus millones de seguidores un video a través del cual demostró su crecimiento profesional y el de su empresa de productos capilares que, según ella misma manifestó, cuenta en la actualidad con una nómina de 300 colaboradores.

“Jamás imaginé que Dios me permitiría levantarme de una manera tan increíble. Muchas veces dudé, perdí la esperanza y quise rendirme, pero hoy puedo decir que aunque no ha sido nada fácil lo he logrado y lo seguiré haciendo. Obstáculos no han faltado pero cada uno de ellos los he superado porque soy fuerte y porque me lo propuse”, dice Daneidy en el clip de Instagram que, en menos de 12 horas, acumula casi un millón de reproducciones y miles de comentarios en los cuales sus seguidores la felicitan.

En historias de Instagram previas a la publicación de dicho contenido, Epa Colombia dejó entrever la felicidad que le invade al poder mostrar las instalaciones de la bodega en la cual almacena sus productos y presentar a varios de sus trabajadores, pues advirtió que si lo hacía antes de tener su negocio organizado “se podía caer”.

“Después de mucho tiempo quería subir este video y no podía hacerlo hasta tener mi empresa organizada porque, de no ser así, mi negocio se caía y no podía caer. Estoy muy feliz, súper organizada y haciendo las cosas muy bien. Quiero que sepas que cambié para cada día ser mejor persona persona, porque creo en las segundas oportunidades y aquí estoy sin pasar por encima de nadie”, añadió.

Además, invitó a sus millones de espectadores para que le escriban en caso de que quieran llevar a cabo un emprendimiento, pues dice que tiene claro lo que se debe tener en cuenta para la planeación de un negocio y, sobre todo, para llevar al día las cuentas sin que hayan fugas de dinero.

“Hoy puedo decir que no tengo competencia y que yo misma soy mi propia competencia ¡Me amo! Y cómo no voy a estar feliz si es que soy mi propia jefa”, aseguró Daneidy Barrera.

Cabe mencionar que como parte de su empresa de keratinas, Epa Colombia cuenta con peluquerías y centros de belleza que le representan una gran fuente de ingresos. Inclusive, hace varias semanas estuvo buscando nuevo personal y compartió el correo electrónico juanortizdisenador@icloud.com , a través del cual recibe hojas de vida de quienes estén interesados en trabajar con ella.

Entretanto, la joven empresaria señaló que entre las muchas cosas que la tienen emocionada de su empresa, destaca una comunicación de Amazon en la que le demostraron interés en comercializar sus productos capilares, que podrían llegar a personas en el extranjero.

“Mi empresa es la mejor empresa colombiana en keratinas. Estamos creciendo de una forma increíble. Amazon me ha buscado para mis keratinas, tenemos muchísimas personas que quieren el producto en otro país!”, agregó Barrera.

Es tal el éxito de la empresa de keratinas que hace poco Epa Colombia compró un vehículo convertible Mazda Mx5, avaluado en cerca de 130 millones de pesos. Y no solo eso, pues semanas atrás le regaló a la futbolista Diana Celis (su pareja) una lujosa moto tipo scooter de marca BMW que, en el mercado colombiano, tiene un costo de entre 35 y 37 millones de pesos.

Celis, por su parte, no duda en alardear con fotografías y videos su nueva moto en redes sociales, desde las cuales también aprovecha para agradecer a su novia por este y otros detalles que ha tenido en anteriores ocasiones. Como en febrero pasado, por ejemplo, cuando le hizo entrega de varios regalos con motivo de su cumpleaños.