Polémica por comentario de Óscar Córdoba tras el partido de América de Cali contra Atlético Mineiro

Óscar Córdoba, exfutbolista de la Selección Colombia, causó polémica por comentarios durante el compromiso entre Atlético Mineiro y América de Cali. Foto: Instagram

Las fechas de equipos colombianos correspondientes a la Copa Libertadores, torneo continental de la Conmebol, se han llevado a cabo en medio de disturbios y represión de las autoridades por las jornadas del paro nacional.

El primer encuentro, entre el Atlético Nacional y el Nacional de Uruguay, se desarrolló entre retrasos e interrupciones por la situación de orden público. Por otro lado, en la transmisión de Junior en casa contra River Plate se podían escuchar las detonaciones del Esmad contra la población.

La última fecha, entre el América de Cali, jugando en Barranquilla, contra el Atlético Mineiro de Brasil, se tuvo que interrumpir ocho veces entre lacrimógenos y desmanes en protesta por la realización del juego en medio de una crisis nacional. A pocos metros del estadio Romelio Martínez, al norte de la capital del Atlántico, se pudo evidenciar manifestantes en descontento por la realización de partidos coordinada por el alcalde Jaime Pumarejo.

Frente a esto, varios comentaristas internacionales han mostrado su rechazo frente a las decisiones de la CONMEBOL y de las autoridades colombianas por poner en riesgo la seguridad de los jugadores. Incluso, algunos opinan que en Colombia no hay espacio para fútbol en estos momentos. Sin embargo, uno de los comentaristas nacionales más aclamados, el exfutbolista Óscar Córdoba, decidió no pronunciarse al respecto.

Posterior al partido, el ahora periodista dijo que en transmisiones de ESPN, la casa para la que trabaja, no puede comentar sobre los hechos políticos que azotan el país:

“Yo vengo aquí a hablar de fútbol, creo que es un medio de comunicación donde tenemos la oportunidad de hablar de fútbol. Mi pensamiento político es como el mismo pensamiento religioso es el mío y no puedo usar este medio para expresarme ante los medios de comunicación ante la gente. Eso lo llevo lo comparto en familia, tendré mi forma de pensar y lo expresaré públicamente o de manera privada, pero no en este sitio, porque a mi no me lo permiten”, aseveró el futbolista, lo cual causó opiniones variadas entre los televidentes de Colombia.

Óscar Córdoba decidió no hablar de política en ESPN

De acuerdo con varios tuiteros, durante la transmisión, el exarquero de la selección Colombia también causó polémica. Durante una de las interrupciones del partido, provocadas por los gases lacrimógenos de las autoridades, el comentarista aseguró que el corte era “una lástima porque América apretaba al Mineiro”. Además, algunos notaron su silencio cuando se comentaba sobre el clima social y político de Colombia.

Trino de Alfredo Sabbagh

El hecho fue criticado por Alfredo Sabbagh, profesor y comentarista deportivo barranquillero, quien señaló el comentario de Córdoba. “Se detiene el partido en Barranquilla. Min 38. No se puede respirar por los gases lacrimógenos. Y Oscar Córdoba dice que es una lástima porque América apretaba al Mineiro. No diré nada. Me cierran la cuenta”.

Otros tuiteros también recalcaron el silencio del comentarista Pacho Vélez, quien, en vez de reconocer que los gases lacrimógenos afectaban a los jugadores, culpó a la humedad. “También hay una humedad enorme… También hay mucha humedad”, expresó.

“Pasar de Mariano Closs y Diego Latorre, conscientes de una realidad social a un Pacho Vélez y Óscar Córdoba que quieren ignorarla. Hoy la situación del partido es peor que la de ayer, por si acaso”, dijo un usuario en la red social Twitter.

Trino de Félix de Bedout

Muchos han comparado a los comentaristas colombianos con los argentinos o brasileños, quienes hacen varios comentarios sobre el clima político del país. Félix de Bedout, periodista colombiano, recalcó la diferencia. “‘En 32 años narrando fútbol nunca vi algo así' dice el narrador brasileño de Fox Sports Brasil. En Colombia hablan de ‘humedad’”, dijo el miembro de la mesa de W Radio.

