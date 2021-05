“No lo juzgo”, Lucho Velasco habla sobre las acciones de ‘Manín’, el terrorífico villano de La Reina del Flow

Foto: Caracol Televisión

El regreso de ‘La Reina del Flow’ a las pantallas de los colombianos ha sorprendido a los televidentes y generado reacciones que se dan en inmediato por las redes sociales. Quizás una de las situaciones que más a impactado a los seguidores de la serie colombiana fue el regreso de ‘Manín’, un personaje que creyeron muerto al final de la primera temporada y que, en esta ocasión, es el villano de la serie.

Lucho Velasco, el actor que interpreta a este odiado personaje, ha revelado algunos detalles sobre el regreso de ‘Manín’ que, además, apareció con un nuevo estilo. A Caracol Televisión, Velasco señaló que para él también fue una sorpresa el regreso de su personaje en la segunda temporada, pero que lo más difícil fue guardar el secreto a los televidentes.

Evidentemente, mientras se grababa la segunda temporada, muchos de los actores que trabajan en esta producción hicieron pequeñas publicaciones revelando detalles de las grabaciones, cosa que él no pudo hacer para que los seguidores de la serie creyeran firmemente en la muerte de ‘Manín’. “Yo también me comía los dientes, las uñas. Un año yo grabando y no poder postear una sola foto de mi trabajo. Todos mis compañeros subían algo y yo tenía que estar quieto”, expresó y agregó que, él tenía un contrato mucho más robusto en temas de confidencialidad que los demás actores para esos efectos.

Recordó que se enteró del regreso de su personaje en Cartagena, durante el desarrollo de los Premios India Catalina, cuando en un almuerzo algunas personas del canal le dijeron que iban a revivir al malo de la historia. “Fue una gran emoción, me sentí muy honrado por eso. La respuesta ha sido muy positiva, la gente está muy feliz con el regreso (risas), no he podido responder todos los mensajes”.

Y es que su personaje no solo regresó con un cambio de estilo, sino más malo que antes. En tan solo los primeros episodios ya le ha declarado la guerra a la protagonista Yeimy Montoya, sino que ha manipulado a Charly Flow y cometido varios delitos, actualmente, aprovecha que ‘La Reina del Flow está de regreso en la cárcel.

‘Manín’ ya es el responsable de algunas muertes en los primero episodios, “la manera de asesinar de ‘Manín’ es muy fuerte, son escenas muy difíciles de realizar porque implican la muerte de un personaje”, dijo el actor, pero señaló que él, para poder interpretar a este villano, no lo juzga.

“No lo juzgo, es lo que tiene que hacer, es el malo de la historia y obviamente va a tener sus consecuencias (...) Manín es un personaje terrorífico, es la encarnación del demonio. Tiene la misión de vengarse de Yeimy Montoya, la va a destruir y a todo su círculo”, adelantó Velasco.

¿Qué pasó con ‘Manín’ en la primera temporada?

Si se llegó a perder la primera temporada de esta exitosa serie del Canal Caracol, le contamos que en los últimos capítulos ‘Manín’ fue encontrado por las autoridades y baleado, posteriormente, fue llevado a urgencias a un hospital donde supuestamente se registra su fallecimiento. En el inicio de estos nuevos episodios, el narco, quién le hizo la vida imposible a Yeimy, enviándola con un cargamento de droga a los Estados Unidos en la primera temporada, vuelve a aparecer con un cambio de look bastante drástico.

Sorpresa la que se llevaron los televidentes cuando descubrieron que las autoridades del país norteamericano, fueron quienes lo ayudaron a sobrevivir y a escapar de Colombia. Pero esto no ocurre por querer ayudarlo, sino porque las autoridades querían información sobre los narcotraficantes que estaban trabajando en Colombia. Después de cumplir su misión, retorna a Colombia con el objetivo de destruir de una vez por todas a la aclamada Reina del Flow.

Pese a todo esto, el personaje ha tenido un buen recibimiento por parte de los televidentes, quienes noche tras noche viven tensionantes momentos por la pelea en la que viven Yeimy, Charly y Manín; los comentarios en las redes sociales no se hacen esperar y aseguran que las escenas en las que participan los tres, los devuelven a cuando Charly era maltratado por él y manipulado para cometer las fechorías.

No se pierdan esta historia, que noche a noche atrapa a los colombianos y posiciona a 'La Reina del Flow 2' como uno de los programas más vistos en el Prime Time de la televisión colombiana.

