La sorpresa que se llevó ‘La Liendra’ tras las respuestas de su novia con un detector de mentiras

Influenciador colombiano 'La Liendra'. Foto: @la_liendraa

El influenciador colombiano ‘La Liendra’ mantuvo entretenidos a sus seguidores en Instagram luego de que se dedicara por un día entero a responder preguntas junto con su novia, la youtuber Dani Duke. Pero, en esta ocasión las condiciones del juego fueron distintas. Resulta que la pareja utilizó un detector de mentiras con el fin de generar tensión y expectativa mientras respondían los interrogantes de los usuarios.

“No me puedes mentir, ojo pues”, fueron las palabras con las que ‘La Liendra’ comenzó el juego. ¿Cómo les fue? ¿Qué descubrieron el uno del otro?

A pesar de que la pareja se dedicaría a responder las preguntas de quienes los siguen en redes, fue el influenciador el que direccionó el juego, mientras que la youtuber se dedicó a responder. Hubo de todo tipo de interrogantes, como por ejemplo sobre su relación, su sexualidad y sus anteriores parejas amorosas.

No obstante, el juego no salió como querían, pues la mayoría de las respuestas de ‘Dani Duke’ molestaron a ‘La Liendra’, especialmente cuando el detector de mentiras reveló que, supuestamente, esta le ha sido infiel, se ha fijado en otros hombres y extraña a su exnovio.

“Es increíble... ¿con quién?”, le preguntó el joven a la youtuber, quien le dijo que la máquina estaba dañada y le pidió que confiara en ella. “De pronto fue con el pensamiento, cuando veo a otros hombres y digo que tan lindo, lo juró por mis perros”, aseveró ella. Pero el paisa al parecer no quedó tan convencido.

Fue por ese motivo que decidió interrumpir el juego y prepararse, porque en los próximos días será él quien se someta a responder preguntas con el detector de mentiras. Por lo pronto cambió el tema e interactuó con sus seguidores sobre el mismo.

A propósito del paro nacional y la compleja situación por la que atraviesa el país, ‘La Liendra’ se ha mantenido en contacto permanente para hablar de las jornadas de manifestaciones y de los atropellos de los que cientos de decenas de ciudadanos han resultado víctimas. Es más, el influenciador salió a marchar en Medellín, aunque disfrazado para no llamar la atención; ya luego lo hizo sin esconderse.

“El primer día que yo salí a marchar, me amenazaron brutal. De que me iban a ‘pelar’, si seguía apoyando eso”, reveló ‘La Liendra’ en una de sus publicaciones. “Tengo la cuenta de Instagram bloqueada, a veces no puedo subir historias, ya no le salen a todo el mundo mis historias. He salido más perjudicado, pero sigo firme”, añadió el joven, que a su vez aclaró que no por eso dejaría de apoyar el paro y a los colombianos.

Foto: La Liendra en Instagram

Incluso, días antes de la jornada del paro nacional del 5 de mayo, el influenciador se hizo tendencia y recibió aplausos por explicar la situación de Colombia de manera resumida. Básicamente, dijo que el país está endeudado, por lo que señaló que sí se necesita una reforma pero no como la que fue presentada por el Gobierno nacional. Hasta se dirigió al presidente Iván Duque y le pidió que acabe con la masacre que se viven en las marchas.

“Para que el presidente pueda entrar a tomar esas decisiones se debe hacer una reforma. No estamos peleando aquí porque no haya una reforma, porque la necesitamos, pero necesitamos una reforma justa, donde no solo el pueblo esté pagando la deuda, sino que el Gobierno se moche, moche camionetas, moche sueldos de senadores, y para eso sí necesitamos una reforma”, fue parte de su explicación en redes sociales.

