César Gaviria urge a bancada del Partido Liberal a que se comprometa en un proyecto de reforma a la Policía

El expresidente y líder natural del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria Trujillo, urgió a los parlamentarios que conforman la bancada de dicha colectividad en el Congreso de la República a tramitar un proyecto de reforma a la Policía Nacional de Colombia.

Además, en su andanada crítica contra el Gobierno Duque, Gaviria cuestionó el rol del ministro de Defensa, Diego Molano, en el manejo de la crisis derivada del Paro Nacional, que completó 16 días sin que se aviste humo blanco entre el Comité Nacional y los representantes designados para conjurar la situación como el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.

Con respecto a la reforma a la Policía, el expresidente Gaviria subrayó la urgencia de dicho proyecto ante las denuncias de la ciudadanía por presuntos casos de abusos de la Fuerza Pública. Recoge Blu Radio unas declaraciones en tal sentido:

El expresidente tomó el ejemplo de las manifestaciones contra la fuerza pública, especialmente en los Estados Unidos, que aumentaron el malestar social entre la ciudadanía y los representantes del orden. Gaviria fue al grano en cuanto a la tarea que espera a la bancada de asumir dicho reto:

Lo que tenemos qué hacer es reformar la Policía para que se comporte haciendo respetar las leyes, corrigiendo los abusos, haciendo cumplir los protocolos, dando a tiempo las órdenes, porque no es muy claro que eso se esté haciendo

El pronunciamiento del expresidente surgió en momentos en que el ente es cuestionado por presuntos abusos cometidos contra manifestantes en distintas regiones del país, en el marco de los movimientos sociales derivados del Paro Nacional.

Previamente, el presidente Iván Duque había rechazado la estigmatización de quienes protestan en las calles así como los señalamientos contra la Policía. Las palabras del primer mandatario fueron las siguientes:

Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o como un terrorista o como un criminal; eso no es justo, no procede, no tiene lugar