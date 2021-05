Entre lágrimas, ‘Epa Colombia’ expresó su felicidad por lo que ha conseguido con su empresa

En los últimos meses los colombianos han sido testigos del crecimiento económico de ‘Epa Colombia’, pues gracias a su empresa de keratinas ha logrado cumplir muchos sueños personales y el de otras personas.

Esta vez, la influenciadora abrió su corazón y, entre lágrimas, expresó lo feliz que se encuentra actualmente, pues a pesar de muchos obstáculos ha logrado sacar su empresa a flote.

“Amiga estoy muy feliz, no te alcanzas a imaginar por todo lo que pasé, estuve a punto de perder mi empresa porque la gente se acerca es a robarle a uno amiga, y organicé mi empresa y lo logré. Es la más grande en este momento de keratinas, te podría decir que es la más grande amiga”, señaló Barrera por medio de historias en su cuenta de Instagram.

La influenciadora explicó que, aunque le vaya muy bien en su negocio, no pretende llenarse de más lujos y mostrarlos en redes sociales para vivir de apariencias.

“No me interesa comprar una finca, no me interesa aparentar aquí algo que no soy amiga. Me va muy bien vendiendo keratinas, ni te alcanzas a imaginar como me va de bien, pero perdí tanta plata arreglando mi empresa, mucho dinero, porque personas solo querían venir a ver mi dinero, mi fama, a querer aprovecharse de mí”, reveló la bogotana.

De igual forma, Daneidy reflexionó y se concientizó de que tal vez no se hubiera visto envuelta en esta situación si se hubiese preparado profesionalmente para estar al tanto de las finanzas de su empresa.

Entre lágrimas, ‘Epa Colombia’ se confiesa con sus seguidores

Sin embargo, a finales de abril ‘Epa’ le contó a sus seguidores que luego de muchos años, había decidido empezar una carrera universitaria. La bogotana expresó que fueron varias de sus clientas y fanáticas las que le habían sugerido que estudiara, así que decidió escuchar esos consejos y eligió estudiar una carrera que le servirá para gestionar mucho mejor sus negocios.

“Amiga, estuve en la universidad y pagué el semestre para ser administradora de empresas, porque tú me dijiste que estudiara y yo voy a estudiar”, dijo Daneidy.

De igual forma, ‘Epa’ aprovechó para enviarle un mensaje de motivación a sus seguidores, a no rendirse y trabajar por sus sueños, mientras le lanzó una indirecta al Gobierno.

“Yo voy a empezar a estudiar administración de empresas. Que si ‘Epa Colombia’ cambió, ¿por qué el Gobierno no cambia? Yo era una ñera, una vándala… yo daba tristeza y ahora seré una vieja re profesional”, expresó la bogotana.

Cabe recordar que, hace unas semanas, ‘Epa’ anunció que la compañía de comercio electrónico Amazon la buscó y mostró su interés en poner a la venta sus productos en la plataforma. Según explicó en sus historias de Instagram, un contacto de la compañía Amazon se contactó con ella para poner sus productos a la venta, motivo por el cual su trabajo iría en aumento.

“¡Mi empresa está creciendo de una forma increíble. Amazon me ha buscado para mis keratinas, tenemos muchísimas personas que quieren el producto en otro país!”, señaló ‘Epa Colombia’.

Además de esa situación, Daneidy Barreras también ha buscado extender su empresa a otras zonas del país y llevar la keratina a todo el territorio nacional como lo anunció tras la compra de un furgón.

Tal ha sido su éxito, que ahora la influenciadora se moviliza en un Mazda Mx5 que adquirió en las últimas semanas, un vehículo convertible que está avaluado en cerca de 130 millones de pesos.

SEGUIR LEYENDO: