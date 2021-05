Yina Calderón se refirió a ‘Epa Colombia’ y Manuela Gómez

Durante las últimas semanas se ha vuelto costumbre que la influenciadora Yina Calderón interactúe con sus seguidores por medio de la dinámica ‘Preguntas y Respuestas’ de Instagram, en la que da mucho de que hablar.

Esta vez Calderón se refirió directamente a un tema del que siempre le preguntan, pero muchas veces evade para evitar más polémicas. Un usuario le pidió que opinara sobre la Manuela Gómez y ‘Epa Colombia’.

A pesar de la agitada relación que lleva con ambas, al menos en redes, Calderón habló sin entrar en detalles y dando a entender que no tenía nada en contra de Gómez y ‘Epa’.

“A Epa la he visto yo creo que dos veces, si es mucho. Me parece una muchacha emprendedora, ojalá le vaya muy bien con sus keratinas y con su negocio. Y Manuela igual, estuvo en protagonistas igual que yo, ojalá le vaya muy bien también con sus negocios y saquen sus empresas adelante”, respondió Calderón.

Aunque la DJ quiso llevar la fiesta en paz esta vez, cabe recordar que hace unas semanas tuvo un roce con Gómez, luego de que Manuela Gómez revelara que el incumplimiento de Yina Calderón en uno de sus tratos relacionados con el intercambio de unas muñecas Barbie por 100.000 seguidores fue la causa por la que se vio afectada su amistad.

En total son 13 Barbies que, según explicó Manuela, ni le pagó, ni promocionó la exprotagonista de Nuestra Tele Yina Calderón. Además, señaló que tras haberle entregado las muñecas, Calderón no volvió a aparecer y dejó de seguirla en Instagram.

Por esta razón, aún después de seis meses, Manuela continúa enviando mensajes públicos a Yina Calderón, esperando que, de algún modo u otro, logre verlos y, como dicen coloquialmente, le “de la cara”.

“Seis meses después y con la conciencia tranquila sabiendo que se quedó con las barbies. Entonces, es así de sencillo: que me devuelva las barbies, las 13 barbies, porque esa plata yo ya la perdí, pero que me las devuelva. ¿No es lo más justo? o ¿Ustedes qué opinan”, publicó Manuela.

Manuela volvió a hacer pública su denuncia hacia Yina Calderón

Asimismo, la empresaria se comprometió a que, una vez Calderón devuelva las muñecas, realizará un sorteo con la intención de regalarlas todas a quien de verdad las quiera y las merezca.

“Ustedes saben que yo soy una mujer de palabra, cosa que a muchas personas les falta, lamentablemente. No es sino que me devuelva las barbies, aquí no pasó absolutamente nada, y las regalamos todas. Eso es lo de menos, miramos cómo hacemos, porque yo ni siquiera sé hacer esos concursos, esos sorteos raros no los sé hacer, pero aprendo y, así, las regalamos todas”, mencionó Gómez.

Respecto a la relación de Calderón con Daneidy, esta se vio afectada desde que la DJ publicó en su cuenta de Instagram que una de sus hermanas lanzaría una marca de keratinas. Por esta razón, Barrera se sintió traicionada y señaló que, “por el dinero, todo el mundo te traiciona”.

Tras los comentarios, Yina dejó claro que no será su marca, sino de su hermana y que “el sol sale para todos”, aclarando que todos tienen oportunidad y derecho de emprender y seguir adelante. Asimismo, afirmó que apoyará a su hermana en su emprendimiento.

“Como hermana debo apoyarla, pero no es mía. No me interesa competir, nadie es dueña de nada y pienso que pa’ todo mundo hay”, expresó Yina.

