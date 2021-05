“Sigo creyendo en Fernando Gaviria, es el mejor velocista del mundo”: director del equipo Emirates

“Sigo creyendo en Fernando Gaviria es el mejor velocista del mundo”: Director del UAE respalda al colombiano. BETTINIPHOTO

A casi ocho meses de su última victoria, Fernando Gaviria continúa con la esperanza de poder recuperar su mejor nivel, si bien es cierto que las secuelas del coronavirus afectaron su desempeño deportivo, en la actual edición del Giro de Italia, que corre hoy miércoles su sexta etapa, ha manifestado estar en buena forma para disputar los esprints.

En esta versión, la 104° de la competencia italiana, ya han sido tres las oportunidades en las cuales el colombiano ha llegado a los últimos metros con posibilidades de victoria, pero no ha podido rematar de la mejor manera su embalaje.

Esto ha despertado todo tipo de críticas respecto a su condición y hay quienes aseguran que no está en forma para poder conseguir una etapa actualmente. Sin embargo, desde la dirigencia del UAE Emirates, equipo al que llegó en 2019, mantienen la confianza en que es cuestión de tiempo para que Gaviria pueda retornar al mejor momento de su carrera, pues hace un par de años llegó a ser considerado el mejor velocista del mundo.

Cabe recordar que Fernando Gaviria se adjudicó cuatro etapas en el Giro de Italia 2017 y con ese antecedente preparó su nueva participación. A pesar de que los resultados no han llegado, confía, están por llegar.

De la misma manera piensa Joxean Fernández “Matxin”, director del UAE Emirates, pues en diálogo con El Espectador respaldó la actuación del embalador en el Giro luego de no conquistar ninguna de las tres etapas para velocistas que estaban trazadas sobre el papel.

“Gaviria está bien, ha entrenado muy bien, su condición es buena. Estoy convencido de que tiene piernas para ganar. Sin el problema con Molano, habría luchado por la victoria directamente (…) Seguramente no seremos tan malos ni tan perfectos como cuando ganemos”, afirmó.

Y es que ese inconveniente con el también colombiano Juan Sebastián Molano, lanzador de Fernando, al que se refiere el manager, se presentó en la segunda etapa disputada el pasado domingo cuando, a falta de 200 metros, Molano no vio que el antioqueño estaba intentado pasarlo por el costado derecho y, a pesar de que intentó buscarlo para abrirle paso, terminó llevándolo contra las vallas e impidiendo que pudiera disputar la victoria.

Afortunadamente para ambos solo fue un susto y no existió una caída que posiblemente, y por el momento de la carrera, habría sido bastante dramática.

“No ha habido ninguna falla, es que ellos no corren solos. Hay corredores muy buenos, se intenta llegar a la perfección, pero está claro que son tres corredores muy importantes y entre 20, todos se quieren meter en el medio de nosotros. Todos saben que nuestro movimiento es lanzar primero con Molano, luego con Richeze y después rematar con Gaviria. No es cuestión de fallas, es que no corremos solos. No estamos felices, somos un equipo con carácter y salimos a ganar”, comentó.

Sus esperanzas en Gaviria son muchas, pues desde su vinculación al equipo de los Emiratos Árabes ha regalado varios momentos importantes, tanto así que, a día de hoy, cuando no está en su mejor versión, su técnico lo sigue considerando como el mejor de todos.

“Bueno, está claro que es el mejor del mundo, pero debe trabajar como el mejor del mundo. En algún momento ese exceso de confianza le ha hecho no hacer todo a la perfección. Pero verlo en una línea buena es muy optimista y yo sigo creyendo en Fernando como el mejor velocista del mundo”, sentenció.

Por último, Joxean Fernández fue claro y le dijo al medio que confía ciegamente en que la victoria para Gaviria no demora en llegar, pues tanto él como sus compañeros tienen lo tienen conforme con sus actuaciones y cree que cuando llegue el triunfo serán varios los comentarios positivos hacia ellos.

“Fernando tiene que ganar, es un ganador. En el ciclismo cuando dejas de ganar dos carreras te dicen que es un momento de inflexión y cuando ganas ya eres otra vez el mejor del mundo (…) No somos futurólogos, pero sí puedo decir que confío en mis corredores a muerte, se los demuestro y lo seguiré haciendo”, concluyó.

En la más reciente etapa Gaviria entró en la quinta posición y dejó claro que está entre los corredores que llegarán siempre a disputar los esprints. Desde la dirigencia del equipo mantienen la confianza plena en él y están a la espera de que pueda reencontrarse con la victoria.

Su último triunfo lo consiguió el 16 de septiembre de 2020 en el Giro de Toscana, mientras que en grandes vueltas su última victoria se dio exactamente hace dos años, el 13 de mayo del 2019 precisamente en el Giro de Italia.

