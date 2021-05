Senador del Centro Democrático propone presionar con pauta a los medios de comunicación para que hagan una “campaña masiva de unión del pueblo colombiano”

Senador Centro Democrático Alejandro Corrales/Instagram

Hoy se cumplen 16 días de paro nacional, que se han llevado acabo en los diferentes departamentos y municipios del país, con el fin de hacer un llamado al presidente Iván Duque y su gabinete para que escuche a los ciudadanos y logren soluciones a la crisis política y social que se estalló en Colombia.

Por la coyuntura actual, diferentes sectores económicos, políticos y sociales, han llevado acabo reuniones para poder llegar a acuerdos y hablar de como superar la situación que atraviesa el país por factores como: la crisis sanitaria, la inconformidad que señalan los ciudadanos con el Gobierno y sus propuestas, la corrupción, el aumento de la violencia y otros.

El diario de El Espectador, dio a conocer el contenido de un audio de un encuentro que, se llevo acabo el domingo 9 de mayo, por parte de miembros del partido de gobierno, Centro Democrático y empresarios de Pereira. La cita fue para discutir y definir acciones que el sector privado pudiese implementar en el marco del paro.

De acuerdo con el medio nacional, aunque en un principio las estrategias parecían estar encaminadas a un diálogo con el presidente Iván Duque o los manifestantes, la conversación se transformó, pues algunos políticos como Alejandro Corrales y Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, ambos congresistas por el Centro Democrático en Risaralda mencionaron algunas alternativa como: la militarización, la conmoción interior y presión a los medios de comunicación a través de pauta para que moderaran su narrativa.

En medio de las propuestas y de la discusión que planteaba soluciones que para algunos sectores pueden llegar ha ser agresivas y hasta riesgosas, Corrales en su intervención mencionó una idea que ara él es contundente.

“¿De qué viven los medios en Colombia? Viven de dos ítems: de la pauta pública del Gobierno. Y, dos, del sector privado. Yo, si estuviera en el Gobierno Nacional, ya les estaría exigiendo a los medios en los que yo pauto que empezaran una campaña masiva de unión del pueblo colombiano, del sector de los empresarios, de defensa del sector productivo”, propuso el senador.

Y continuo alertando a los empresarios de ser cuidadosos con quienes pautan: “Las empresas de ustedes pautan diariamente en todos los medios de Colombia. Y esto no me lo inventé yo, me lo dijo uno de los hijos de ustedes, una vez que nos encontramos en el avión: ‘Oiga, hombre, si empezamos a decir que listo, yo sí te voy a aportar tantos millones este mes, pero dígale a los periodistas suyos que dejen de ser tan sesgados, que no le tiren así al Gobierno, que digan las cosas como son’. Y ahí ha faltado participación”.

Frente a la publicación del audio el senador señaló a la W Radio que quería hacer un llamado para que a los medios de comunicación se les exija ser neutros a la hora de informar y que en ningún momento hizo un llamado a la censura sino que es un llamado a la neutralidad, porque los medios deben ser parte de la solución y no del problema.

“Dije que las personas que pautan en los medios deben pedir que informen con neutralidad”, aseguró.

Alejandro Corrales sostuvo, además, que no considera que la manifestación se este dando de forma pacifica sino que ha sido completamente violenta y que los medios deben ser fuentes para mostrar esa realidad y sin ningún sesgo.

“Yo creo que los medios debieron enfatizar más el la protesta violenta que se vivió en Cali, la gente en las calles con armas, que va en contra de la institucionalidad. Entonces como ciudadano reclamo que hayan sido más enfáticos”, anotó.





SEGUIR LEYENDO