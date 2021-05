Por bloqueos, podría haber desabastecimiento de gas licuado en Colombia

El paro nacional sigue generando estragos en la economía colombiana; esta vez, se emitió una alerta sobre el desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), que se usa para cocinar, producir y suplir servicios hospitalarios en varios sectores del país.

Así lo hizo saber la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA), que advirtió que varios sectores empresariales y múltiples familias del país, solo tendrán capacidad de esta mezcla para desarrollar sus actividades hasta este fin de semana.

Por su parte, Alejandro Martínez, presidente de GASNOVA, alertó de la situación a la que se enfrentarán varios empresarios y hogares, si no se permite la entrada de vehículos que transportan el gas licuado del petróleo (GLP).

Al clamor de GASNOVA se unió Empresas Gasco, donde se aseguró que “debido a los bloqueos, algunas de las plantas se han quedado sin suministro, afectando especialmente a los usuarios que en su mayoría son estrato 1 y 2″, expresó la entidad.

De acuerdo con los reportes de dichas organizaciones, los sectores que más se han visto afectados por la falta de gas licuado son Putumayo, Caquetá, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. A raíz de la situación, aseguran los líderes gremiales, muchas familias están optando por volver a cocinar con leña, lo que incidiría en problemas pulmonares.

A la falta de GLP, también se suma la alerta que hicieron en municipios del Caquetá como Albania, Morelia, Valparaíso, Solita, Montañita, Doncella, Puerto Rico, Milán y San Antonio de Getucha, donde advierten que las redes de distribución de gas propano también ha disminuido drásticamente; advierten que más de 17.000 familias en condición de vulnerabilidad se verán afectadas por la falta de dichos elementos.

En Bogotá también hay afectación, según alertaron Gasnova y Gasco, “las familias de las localidades más vulnerables de la ciudad como Ciudad Bolívar, Usme, Antonio Nariño, entre otras, se están viendo afectadas, pues ya no tienen combustible para preparar sus alimentos”, expresan las entidades en un comunicado a la opinión pública.

“Los pescadores del municipio de Cartagena del Chairá en Caquetá, que utilizan gas propano para la propulsión de sus lanchas no están en capacidad de hacer el trabajo que le da sustento a su familia. Esto no solo porque no les están llegando los cilindros de gas, sino también, porque no hay gasolina, combustible alterno utilizado para su labor”, advierten.