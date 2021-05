Mabel Cartagena se sinceró con sus seguidores y, entre lágrimas, reveló por qué salió de Cali

En la imagen, la influencer y presentadora barranquillera Mabel Cartagena. Foto: Instagram Mabel Cartagena.

Debido a la situación que atraviesa Colombia en el marco del paro nacional, la presentadora y empresa barranquillera, Mabel Cartagena, contó que había decidido dejar su actividad de pauta y promoción durante 15 días, ya que consideraba que el momento no era el oportuno para publicitarse en sus redes. Sin embargo, en las últimas horas indicó a través de sus redes sociales que su decisión le causó duras críticas por parte de sus seguidores, por lo que decidió salir de Cali, y tomarse un respiro para pasar tiempo con su familia.

La influencer contó a través de un Instagram Live que ha estado ausente durante los últimos 15 días debido a que su decisión le acarreó “una ola de insultos, de amenazas, de ofensas, de las que nunca he estado preparada”, y sobre las que señaló no consideraba merecía, pues consideró que parar su contenido en redes era lo más acertado teniendo en cuenta la situación que se vive en Colombia.

La barranquillera de 38 años, quien se vio evidentemente afectada por la críticas que recibió, y quien incluso lloró mientras contaba la situación por la que pasaba, reiteró que solo pretendía “aportar un granito de arena”, y que por los comentarios decidió salir de Cali para pasar tiempo con su familia.

Según detalló Cartagena durante la transmisión de su live, por los fuertes comentarios que recibió, decidió irse a la casa de su mamá en Barranquilla para “recargarse”, pues reiteró que se encontraba muy afectada por las críticas que recibió, a lo que manifestó que le gustaría poder volver a aparecer en sus redes sin que la señalen o la juzguen.

“He tenido que ver mensajes donde me dicen que no regrese a Cali porque huí, porque abandoné el barco, me han llamado rata, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que hemos tenido que recibir y yo me doy cuenta que hay mucho odio y rencor, pero eso yo nunca comparto en mis redes”, indicó Mabel en su red social.

Aunque la influencer no entregó detalles sobre cuánto tiempo más permanecerá en Barranquilla, y sí regresará pronto a Cali, pues su esposo trabaja allí, hizo un llamado a la calma a sus seguidores. “muchos estaban esperando de los influencers que con todo lo que pasó, utilizáramos nuestras redes para informar o para lo que sea, pero nadie sabe la violencia digital que tuvimos que vivir”, agregó Cartagena.

A pesar de que lo que vivió Mabel, no ha sido una de sus mejores experiencias, señaló que esta dispuesta a volver de a poco a sus redes sociales, sin perder la alegría que la caracteriza, e incluso dijo que en los próximos días espera contarles a sus seguidores los nuevos productos que lanzará con su marca.

El esposo de Mabel Cartagena, desconociendo qué era OnlyFans, le sugirió usarlo

Semanas atrás, la influencer Barranquillera contó a través de sus historias de Instagram, que su esposo Sebastián Decoud, el tenista argentino, le sugirió usar OnlyFans, desconociendo por completo el contenido por el que se ha vuelto popular la plataforma.

“Les tengo el cuento del día. Imagínense que Sebastián, ustedes saben que él me está manejando el tema de la empresa, redes sociales (...), entonces él está viendo todo el día en qué meterme, cómo meterme, videos, TikTok, no sé qué y de repente me pregunta: - Oye gorda, ¿tú sabes que es OnlyFans? para aquellos que no saben es una aplicación en la que los usuarios que quieran ver tus fotos o seguirte tienen que pagarte, pero obviamente el contenido es para mayores de edad”, narró Cartagena.

Después, la influencer publicó una imagen donde se muestra el resto de la conversación que tuvo con su esposo. En ella se lee como el tenista le dice a la presentadora que “debería abrir” una cuenta en OnlyFans, a lo que le añadió “¿sabes cómo se factura ahí?”. Ante la pregunta de su marido, Cartagena le contestó: “Sebas, eso es para porno”, a lo que sorprendido se río y ambos dejaron el tema ahí.





