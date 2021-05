Daniella Álvarez logró patinar con su prótesis

En junio del año pasado, la presentadora y exseñorita Colombia Daniella Álvarez conmovió al país y a la comunidad internacional al anunciar que tras sufrir una isquemia, parte de su pierna izquierda tenía que ser amputada. Desde ese momento, Álvarez se ha convertido en un digo ejemplo de superación, pues además de tomar esta difícil decisión, en tiempo récord la mujer se ha recuperado logrando utilizar una prótesis para realizar actividades de su vida cotidiana como caminar, bailar, correr, nadar y hasta montar bicicleta.

A casi un mes de cumplir un año sin parte de su pierna, la también modelo se le midió a un nuevo reto, patinar. Álvarez es consiente de los afortunada que es al tener acceso a diferentes tipos de prótesis que le permiten realizar diferentes actividades físicas, en este caso se puso unos patines para intentar hacer aquello que antes hacía tan fácilmente.

A su lado, como siempre, estaba su hermano Ricky Álvarez, el apoyo incondicional de la presentadora del Desafío The Box que ha estado con ella en todos los primeros intentos de cada logro que ha hecho tras perder parte de su pierna. Al ponerse de pie, Daniella estuvo a punto de caerse varias veces, pero su hermano siempre lo impidió.

Luego salieron a la calle y, sujetada por su hermano, la exreina de belleza intentaba patinar por la vía. Finalmente, se dieron cuenta que era más fácil si Ricky la sujetaba por los brazos e iba enfrente de ella, no a su lado.

Sujetándola por los codos y caminando hacia atrás, Ricky era el apoyo de Daniella mientras ella volvía a patinar por las calles de Bogotá. Finalizando el video ambos coincidieron que este apenas era el primer intento de montar patines, razón por la que sabían que no lo iba a lograr inmediatamente, pero reconocieron que esta actividad es mucho más difícil que montar bicicleta o conducir con la prótesis.

“Es solo mi primer intento, así como el día en que entré a mis prótesis por primera vez y me daba miedo soltarme de las barras. Hoy los patines me costaron mucho trabajo, pero siempre he pensado que las cosas fáciles no son las que me identifican”, escribió en la publicación la modelo.