Alcalde de Barranquilla responde a las críticas por autorizar el partido entre Junior y River

Luego de toda la polémica que se ha generado tras la disputa del partido de este miércoles en la noche entre Junior de Barranquilla y River Plate por Copa Libertadores, debido al momento inoportuno para celebrar un evento deportivo en el país por su crisis social, el alcalde de Barranquilla salió en su defensa y aseguró que ellos simplemente querían prestar las garantías para que todo saliera bien.

Y es que el duelo vivió un escenario especial dada la complicada situación que se estaba presentando a los alrededores del estadio, debido a la crisis social que en estos momentos atraviesa Colombia, pues la Policía y el Esmad tuvieron que hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y finalmente ese gas terminaría perjudicando también a los protagonistas del partido.

De hecho, el técnico del Millonario, Marcelo Gallardo, quien fue uno de los más afectados por el material, expresó en rueda de prensa su desazón tras el empate y afirmó que jugar bajo esas garantías es un hecho de total anormalidad.

“Si bien era un momento complejo porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando; nosotros sabíamos que íbamos a venir a jugar, intentando que nos dieran las garantías necesarias. No es normal venir a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable por lo que está viviendo el pueblo colombiano. Ya no fue normal, no fue normal ni en la previa, ni durante el partido”, dijo.

Ante esto el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, en diálogo con La W, sostuvo que la sustancia ingresó al estadio a causa del fuerte viento que se estaba provocando puesto que las autoridades los arrojaron a más de dos cuadras del recinto deportivo.

“(Los manifestantes) nunca se acercaron al estadio, estuvieron siempre a dos o tres cuadras de él. Lo que sucedió fue que los gases lacrimógenos que lanzaron para dispersar a los 200 jóvenes en su momento, entraron hacía el estadio por el viento. Al mismo tiempo ellos tenían un número importante de unas pequeñas bombas de estruendo. Ellas no tienen impacto lo que quieren es causar la sensación de temor y miedo y eso fue lo que lanzaron un buen tiempo hasta que se disiparon”, aclaró.

Respecto a los jóvenes a los que se refiere indicó que es un selecto grupo de personas de los barrios más vulnerables de la ciudad quienes son instumentalizados para cometer todo tipo de actos que generen intranquilidad en Barranquilla, pues para él no cabe duda de que atrás de ellos hay un grupo organizado encargado de alterar el orden público.

“Así como la semana pasada intentaban sabotear y vandalizar dos centros comerciales de la ciudad e intentaron saquear centros bancarios y establecimientos de comercio, cada semana hay una amenaza nueva. Hay una organización para vandalizar y hacer terrorismo. Es un crimen organizado que nos quiere aterrorizar y arrinconar e ir quitando las libertades para demostrar que son capaces de más”, señaló el mandatario.

Es por esto que se vieron en la obligación de reprimir a las personas que estaban manifestándose puesto que no era justo, para él, que se impidiera la realización del compromiso, ya que del deporte dependen varias personas laboralmente y están en su derecho de laborar.

“El partido es un derecho que tiene alguien de hacer, así como alguien tiene el derecho a manifestarse. Yo no puedo decirles a unos señores que quiero cuartar sus libertades simplemente porque otra persona no quiere que se haga y amenaza violentamente para no dejarlo realizar. El partido lo decide la Conmebol y la Federación. Yo estoy triste también, no es una imagen favorable para Colombia y Barranquilla y nadie está tapando el sol con una mano”, dijo.

A pesar de que fue consultado por el hecho de que él en su rol de alcalde puede impedir que se preste el estadio, Pumarejo se defendió y afirmó que la decisión no dependía de ellos y que principalmente lo que se trató fue brindar las garantías suficientes para la disputa del duelo.

“A nosotros lo único que nos preguntaron fue: ¿Hay escenario disponible? Y nosotros como siempre dijimos sí. ¿Se pueden prestar las garantías para que se juegue? Nosotros dijimos que, aunque no es fácil, debemos brindar las garantías para que tuvieran seguridad en la ciudad… Más allá no tomamos decisiones.

Finalmente, el compromiso terminó 1-1 y aún continúan las críticas por su desarrollo. En varios videos que circulan en redes sociales se escuchan los estruendos producidos a las afuera y también se ve cuando los jugadores fueron afectados al minuto 23 del primer tiempo por los gases del Esmad.

