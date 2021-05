Minuto a minuto, así va el paro nacional este 12 de mayo en Cali

Manifestantes participan en una nueva jornada del "Paro Nacional",el pasado miércoles en Cali (Colombia). EFE/ Pablo Rodríguez

Este miércoles inició una nueva jornada de marchas en Colombia, esta vez motivadas por la reunión entre el presidente Iván Duque y el Comité del Paro que no llegó a un acuerdo este lunes. En Cali, la ciudad más convulsionada desde el pasado 28 de abril se definieron los siguientes puntos para marchar y así avanzan:

Portada al mar (movilización)

Desde las 5:00 a.m. se convocó a las personas para marchar desde ese lugar hasta la Loma de la Cruz. El camino hacia este punto empezó a las 10:30 a.m y arribó a las 11:30 a.m. a la loma.

En Puerto Resistencia (Rellena) se convocaron a las personas también sobre las 5:00 a.m. como punto de concentración y desde las 6:00 a.m. hay presencia del Esmad en el sector. Sobre las 12:00 m ya hay gran presencia de personas y no se presentan disturbios.

Unidad Deportiva (movilización)

Por su parte, en la estación del MIO Unidad Deportiva se hará concentración desde las 7:00 a.m., pero más tarde se movilizarán hasta el Parque de las Banderas, a unas pocas cuadras de ahí para iniciar otro punto de concentración.

Puente de los Mil Días (movilización)

En este punto hay bloqueo y desde las 7:00 a.m. salió una marcha dirigida hacia Sameco, al norte de la ciudad, vía Yumbo. Mientras que en Calipso, en el nororiente de la ciudad habrá punto de concentración desde las 5:00 a.m. En este último punto ya hay bloqueos.

En Menga hay salida hacia el aeropuerto y se presentan algunas personas en la glorieta desde las 5:00 a.m., al igual que en el Paso del Comercio, en la esquina del terminalito (vía al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira), pero no son bloqueos. En la Universidad del Valle sí hay bloqueo y aglomeración de personas, lo mismo hacia Meléndez.

Los principales llamados de los marchantes es que se retire el proyecto a la reforma a la Salud que está en el Congreso y que no queden impunes los casos de jóvenes que han muerto por presunta brutalidad policial. Por su parte, la Minga Indígena hará un recorrido por toda la ciudad para despedirse y retornar al Cauca.

Continúa desbloqueo de puntos por parte del Ministerio de Defensa

Para la mayoría de los casos, la Fuerza Pública logró dialogar con las personas con lo que logró el desbloqueo voluntario en distintos puntos de la ciudad. El único punto complejo de la jornada, fue hacia el sur de la ciudad, en el que varios uniformados fueron atacados en el barrio Meléndez, pero la asonada fue contenida, sin resultar heridos en ambas partes.

“Gracias a los 17 puntos de bloqueo que encontramos donde la gente fue razonable, ellos mismos se retiraron del lugar después de haber dialogado con nuestros oficiales de la Policía y solo en un punto, en el barrio Meléndez, hubo una intervención precisamente porque fueron atacados a piedra”, destacó Murillo sobre la labor de los uniformados durante la jornada del 10 de mayo, treceava del paro nacional en el territorio colombiano. También fue desbloqueado un punto en la ciudad de Cali.

Desde esa ciudad, a donde llegó sobre el mediodía del martes, el presidente de la República, Iván Duque, anunció que se garantizará educación pública universitaria, tecnológica y técnica gratuita para los estratos 1, 2 y 3 a partir del segundo semestre de 2021.

Igualmente informó que este miércoles iniciará la etapa 3 de vacunación contra el covid-19, que incluye a las personas entre 50 y 59 años, y también a maestros, personal de Fiscalía y fuerza pública.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el mandatario en compañía de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, expresaron que, “con el Ministerio de Hacienda hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal, para que se garantice, desde ya, que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3”

SIGA LEYENDO