Twitter, suspenda la cuenta de Álvaro Uribe: la petición de Carolina Ramírez, ‘La Reina del Flow’

Actriz Carolina Ramírez y expresidente Álvaro Uribe. Fotos: Colprensa.

Desde hace varias semanas, múltiples ciudadanos se unieron al numeral #TwitterSuspendUribeAccount, con el que le piden a la red social que cierren definitivamente la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe. Pues bien, a esa iniciativa se sumó la famosa actriz Carolina Ramírez, quien personifica a la protagonista de la exitosa telenovela ‘La Reina del Flow’.

En su perfil oficial de Twitter, donde Carolina tiene más de 190 mil seguidores, publicó un trino en el que, al igual que un sinfín de tuiteros, le pidió a la red social que suspenda la cuenta de Uribe por ser un “peligro para la paz”.

La petición de los usuarios de la red social es similar a la que se hizo en enero de este año con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump quien promovió a varios manifestantes para que atacaran el Capitolio de esa nación.

Carolina, quien ha sido reconocida en las últimas semanas no solo por su aparición en la telenovela del Canal Caracol, sino también por emitir duros cuestionamientos al Gobierno por su actuar con el paro nacional, ganó aún más reconocimiento por oponerse al abuso policial y los hechos violentos de los que han sido víctimas los colombianos.

Hace a penas una semana, a través del Instagram Live, Ramírez denunció la situación “aterradora” en Cali y en todo el país. “Me parece importante que los que están ahí viendo este en vivo, nos ayuden a difundir al máximo la situación que está pasando allá. Yo estoy en Buenos Aires, por razones personales vine a vivir acá, no es posible para mí estar en Colombia, [pero] no hay otro lugar donde más quisiera estar”, explicó la actriz, quien, además, también exhortó al cantante samario Carlos Vives para que tuviera más empatía por su país.

“No jodás Carlos, que no se te note la falta de empatía”, le respondió la actriz a Vives, luego de que este pidiera que las marchas sean pacíficas y propusiera que se abra el diálogo entre ambas partes para llegar a acuerdos.

En medio de su activismo social, Carolina también lanzó una pulla a la Coalición de la Esperanza en la que asegura que ese bando político no representa los intereses de los colombianos que salen a marchar. Recordemos que esta coalición es conformada por Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo.

Sobre la petición de Carolina de que se cierre la cuenta de Álvaro Uribe, Twitter ya ha tomado ciertas decisiones que ponen en raya al líder del Centro Democrático. Recién inicio el paro Uribe publicó: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

A lo que, tras una revisión por parte de la red social, se decidió eliminar el trino por violación a sus reglas. “Después de una revisión del Tweet en la cuenta de Álvaro Uribe y tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese Tweet, por violación a las Reglas de Twitter”.

La red social explicó además que el tweet en específico viola las políticas con respecto a la glorificación de la violencia. En sus reglas, exponen que incumplir esta política es, por ejemplo, glorificar, elogiar, condonar o celebrar casos como los siguientes:

El senador Roy Barreras, también se unió a la tendencia. “#TwitterSuspendaCuentaUribe Esta incitación irresponsable es reiterada: Recuerden su justificación a “las masacres con sentido social”, señaló.