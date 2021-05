Hija de Andrea Valdiri le cantó a su hermana y enterneció las redes sociales

Andrea Valdiri, en una fiesta multitudinaria en yate, reveló el sexo de la criatura en camino. Foto: Redes

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera con más de 6 millones de seguidores en redes sociales, está esperando a su segunda hija, para la cual anunció que el nombre será Adhara. Tal como lo expresan varios seguidores de la influenciadora, parece que la espera por el nacimiento de la pequeña ya es ansiada por los extravagantes eventos y regalos que Valdiri suele mostrar en redes.

Esta vez, Isabella Valdiri, hermana mayor de quien es producto de la relación de la influenciadora con el músico Lowe León, expresó su emoción por el esperado nacimiento por medio de una canción que le entonó a la niña que aún está en el vientre de su madre.

“Siempre le canta a Adhara”, escribió Valdiri en una historia de la red social Instagram. En la misma, se puede apreciar a la menor cantando ‘Ella es bonita’ de la cantante mexicana Natalia Lafourcade mientras hace mímicas a la cámara del celular de su madre.

“¿Por qué será? Si no lo tienes, más lo quieres”, entonó Isabella a su hermana aún no nacida. “Estoy tan cansada de esperar”, dijo con énfasis, refiriéndose a los largos meses de espera por el embarazo de su madre.

Isabella Valdiri le canta a su hermana en el vientre de su madre

En redes, los fanáticos de la bailarina elogiaron la voz de la pequeña de diez años por lo bien que interpretó la canción de la cantante mexicana. “Pues voz sí tiene. Unas clases y lista”, expresó uno de los seguidores de las barranquilleras.

Valdiri no asistió a dos audiencias de conciliación con León

El 27 de abril se conoció que Andrea Valdiri incumplió la citación de conciliación que tenía programada con su expareja, el cantante Lowe León, en un juzgado. Según información filtrada por medios de farándula, la empresaria incumplió la cita que estaba agendada para el 9 de abril. De acuerdo con el documento, Valdiri envió una excusa médica en la que se recomendaba reposo y evitar afrontar emociones fuertes, debido a su avanzado estado de embarazo.

Debido a esto, la conciliación fue agendada para el 14 de abril, pero Valdiri tampoco llegó a la citación, por lo que Lowe León decidió enviar un correo a la abogada del caso para que solicite la expedición de constancia sobre la citación.

León dijo que la excusa que presentó Valdiri “no reúne los requisitos de justa causa”, pues tan solo es una recomendación médica, incluso dijo que la empresaria pudo enviar a su apoderada para representarla durante la conciliación. El cantante dijo que Andrea Valdiri no tiene ánimos de conciliar con él, pues tienen una difícil relación y no se hablan hace mucho tiempo. El cantante dijo que Andrea Valdiri no tiene ánimos de conciliar con él, pues tienen una difícil relación y no se hablan hace mucho tiempo.

Además, también fue polémica por la declarada amistad entre León y Aida Victoria Merlano, reconocida influenciadora de Barranquilla. Sin embargo, la mujer, quien es famosa por su polémica madre, afirmó que no tiene nada en contra de la bailarina.

“Yo no tengo nada en contra de Andrea Valdiri. Si tuviera algo en su contra ni siquiera la seguiría en Instagram; a mí me gusta como baila, me entretiene, o sea, la figura de ella en redes me gusta, porque nunca la he visto en persona, no la conozco y no sé cómo es ella”, expresó Merlano en su cuenta oficial de la red social Instagram.

“Yo a Lowe lo quiero muchísimo y eso no significa que por quererlo yo odie a alguien”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: