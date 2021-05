Minga Indígena asegura que no se va de Cali y se declara en alerta máxima

El presidente Iván Duque y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina fueron enfáticos este domingo pidiéndole a la Minga Indígena y en general a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca que retornen su territorio tras el encuentro que tuvieron habitantes del sur de Cali que atacaron a un grupo del Cric con armas, dejando un saldo de 8 personas heridas.

Pues ante esto, Jhoe Sauca, coordinador de la agrupación indígena afirmó que se quedan en la ciudad. “No nos vamos a ir solo porque nos lo diga el alcalde o el Presidente. Aquí vamos a permanecer”. Además, el Cric se declaró en asamblea permanente y en alerta máxima por la situación en contra de su comunidad.

Sauca dijo que todo se trata de una campaña que busca deslegitimar el paro “para decir que esto es solo un paro indígena”, por lo que dijo que se quedarían en Cali el tiempo que los necesiten. Por su parte, el senador Feliciano Valencia del partido MAIS y miembro del Cric, rechazó lo sucedido el pasado domingo y dijo que la versión de que ellos estaban armados no es cierta y reiteró que fueron atacados por civiles que dejaron a una miembro de la comunidad en grave estado.

“La gente iba pasando en la chiva y fueron agredidos por civiles protegidos por la Policía como vemos en los videos. Cuando los civiles atacan a la chiva, la gente se va a tratar de enfrentarlos y ahí es donde resultan la mayoría de los heridos. No estaban saqueando las casas como ha salido a decir la Policía. Mentira no le queda bien a una institución que representa al Estado, no sean mentirosos y asuman la responsabilidad”, señaló el congresista.