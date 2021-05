Comité del paro no volverá a reunirse con el Gobierno nacional hasta que existan “garantías plenas”

Un hombre realiza acrobacias frente a cientos de personas que marchan durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, en Medellín (Colombia). EFE/ Luis Eduardo Noriega A.

Teniendo en cuenta que la reunión sostenida entre el Gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro este 10 de mayo no condujo a ningún acuerdo, el presidente Iván Duque propuso realizar otra reunión, pero los líderes sindicalistas y de los estudiantes no aceptaron el ofrecimiento. La decisión fue informada por el grupo opositor alrededor de las 8:00 p. m., unas horas después de finalizado el primer encuentro, y argumentaron que no hay las garantías para retomar el diálogo.

Hay que recordar que los líderes sindicales y estudiantiles aseguraron que no se llegó a un acuerdo porque no hubo “empatía del gobierno”. El comité instó a las autoridades a que “pare la violencia contra las personas que están haciendo legítimo ejercicio del derecho a la protesta”, mientras que el Gobierno ha insistido en que finalicen los bloqueos que afectan a diversas ciudades colombianas desde el inicio de las marchas.

Teniendo en cuenta ese panorama, el comité convocó a una nueva movilización el 12 de mayo.

En desarrollo...