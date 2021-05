‘El man de las naranjas’: así se viralizó un campesino colombiano en las redes sociales y conquistó a varias tuiteras

Una vez más el poder de las redes sociales se ve reflejado en el caso del campesino colombiano Rafael Cano, que desesperado por buscar compradores para su cosecha de naranjas tangelo recurrió a esta vitrina digital y logró más de lo que esperaba.

Todo empezó en la tarde del 10 de mayo cuando el activista Miguel López publicó en su cuenta de Twitter un video en el que describía que un amigo suyo estaba vendiendo naranja tangelo a domicilio. La grabación era del mismo Cano, quien dirige una finca que se llama La Parcela, y en el comentaba que por bloqueos de vías y antes por la pandemia estaba en riesgo de perder una gran cosecha de fruta y requería del apoyo de la comunidad para encontrar compradores.

“Quiero contarles que estamos viviendo una situación difícil en las últimas semanas, en este momento estamos en cosecha, el tiempo más productivo de todo el año y debido al paro camionero, debido a las restricciones del covid-19 no hemos podido vender la fruta, no se ha podido sacarla para otras ciudades”, relató el joven.

Aseguró en ese primer video que hay muchos trabajadores y familias que dependen de la venta de esa cosecha por lo que era urgente despacharla. “Quiero pedir el favor a ustedes, esta semana vamos a tratar de vender al menudeo la mayor fruta que podamos, entonces por favor si nos quieren apoyar si tiene un primo, un amigo alguien que de pronto le puede interesar comprar naranja tangelo, estamos vendiendo el paquetico de diez kilos por 20.000 pesos”, fue la petición de Cano desde Risaralda.

El llamado del campesino fue todo un éxito en las redes sociales, al parecer, su atractivo físico fue un detonante para que en Twitter varios usuarios los compartieran masivamente y empezaran a referenciarlo como “El man de las naranjas”. La publicación de este video ya cuenta con más de 290 mil reproducciones y entre los comentarios hay muchas tuiteras que están fascinadas con este colombiano.

En menos de 24 horas Rafael Cano vendió toda su cosecha de naranjas tangelo y no solo logró eso, sino que además lo motivó para empezar a ayudar a otros campesinos que como él tienen dificultad para sacar a la venta lo que producen en sus tierras. “El man de las naranjas en un día consiguió: 1. Vender todas sus naranjas. 2. Levantarse a todas las mujeres de Twitter a las que ustedes les ruegan atención. Épico”, comentó una de las tuiteras.

Recientemente, Cano creó una cuenta en Twitter a la que llamó ‘El man de las naranjas’ y ya publicó otro video. “Bueno según parece ahorita soy el man de las naranjas, quiero contarles que muchas personas me han contactado, hay muchos mensajes que me no he podido ver y creo que en varias semanas no podría responderles a todos”, dijo después de viralizarse su primer video.

“Tengo para contarles que hubo un par de mensajes que sí alcancé a leer y unas personas me propusieron algo interesante y qué me parece una muy buena idea, qué tal si aprovechamos esta viralidad, todo esto que está pasando para ayudar a otras personas. Se me ocurrió la idea de crear un Twitter y que ahí podamos subir todos los mercados campesinos, cada que tenga tiempo pueda revisar, pondré allí las fotos de eventos, y con esto apoyar al campo, gente que tiene un conocimiento muy valioso”, dijo este colombiano que aparece ya en redes sociales como @altamiracafe.

