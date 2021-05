Claudia López cuestiona a quienes continúan en manifestaciones: mil personas están afectando a 8 millones, aseguró

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Twitter @ClaudiaLópez

Hoy se cumplen trece días desde que inició la primera jornada del paro nacional, el pasado 28 de abril. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en la mañana de este lunes 10 de mayo, hizo varias preguntas a quienes continúan bloqueando la capital colombiana en medio del contexto de las manifestaciones que todavía siguen en pie. El aumento en los precios de la comida, la difícil situación de movilidad que deben enfrentar algunos ciudadanos para ir a trabajar, y el incremento en las cifras de contagiados de coronavirus fueron algunos de sus puntos de discusión en sus redes sociales. “¿Qué buscan quienes siguen bloqueando, tensionando y negándose al diálogo?”, escribió la mandatara local en su cuenta de Twitter.

El comunicado de López comenzó con la actualización de bloqueos de hoy en TransMilenio. Según el reporte, desde las 6:00 a.m, el portal de las Américas ya se encuentra cerrado, “por manifestación ajena a la operación”, así mismo, se cerró el Portal Suba hasta 21 Ángeles, esto sin contar las demás estaciones que se han visto obligadas a suspender su funcionamiento según lo que informan las redes sociales de esa entidad de transporte. Para López, los bloqueos afectan a ‘cientos de miles de personas’ que, al no encontrar forma de movilizarse por este medio, tienen que verse obligada a caminar o a pagar altas sumas de dinero para usar transportes alternativos.

Entre su intervención en aquella red social, aseguró que el desempleo y la carestía en los precios de alimentos y de víveres era una consecuencia de los bloqueos provenientes de las manifestaciones, afectan a una mayoría sobre los reclamos de una minoría, “los derechos de unas 1.000 personas que bloquean sube el desempleo y encarece la comida de 8 millones”. Así mismo, la alcaldesa fue enfática en recodar que, en lo que van de las manifestaciones, la violencia ha disminuido enormemente.

“Nadie ha muerto mi ha sido herido por arma de fuego en 12 días de protesta en Bogotá, ni ha habido balaceras. Ha habido respeto y diálogo”, escribió la funcionaria.

Para López, las manifestaciones no llegan a una solución si no se llega a un diálogo con las partes responsables de dar respuestas a los alegatos de la ciudadanía. López cuestionó la falta de asistencia a las invitaciones del Estado para mantener diálogos y negociaciones. Aunque lo que exige la gente es ser escuchada, escribió López, no han hecho presencia para hablar en las invitaciones oficiales. “Piden ser escuchados, pero en nombre de su dignidad y de lo que pasa en otras regiones, no asisten a mesas de diálogo y concertación a las que son invitados en Bogotá”, sentenció.

La emergencia sanitaria en el país, a causa de la llegada de la pandemia del coronavirus, en el primer semestre del 2020, también fue un tema puesto en el hilo de Twitter construido por López. La situación, a causa de las aglomeraciones, ha empeorado y, según datos entregados por la alcaldesa, en la mañana de este lunes, a corte de hoy, se han registrado más de 5.000 casos de contagio diarios cuando, hace dos semanas, se registraban 4.000. López señaló que la ocupación de camas en Unidades de Cuidados Intensivos está en un 95%.

En cuanto al tema de desabastecimiento de alimentos, López aseguró que de la mano de la Gobernación de Cundinamarca, ha logrado normalizar la llegada de alimentos a sus puntos de distribución a la ciudadanía, y ha intentado mantener los precios de los productos. Sin embargo, recalcó, y concluyó, que varios campesinos han tenido que perder su producción ante el impedimento que significan los bloqueos viales.

