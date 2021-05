Habitantes de Cali y vocería de la minga indígena dan sus versiones sobre lo ocurrido este fin de semana

En la tarde del domingo 9 de mayo, noticias sobre enfrentamientos entre algunos habitantes del barrio Ciudad Jardín, hacia la entrada de Cali, e integrantes de la minga indígena, empezaron a circular. Videos de personas armadas, policías, camionetas blancas, y disparos empezaron a inundar las redes sociales, sin embargo, el ambiente alrededor del origen de los hechos se percibía confuso entre los internautas. En la noche de ese domingo, ambas partes ofrecieron su versión de lo acontecido.

Noticias Caracol, informativo encargado de destacar en su emisión nocturna las dos historias que rodean la tensionarte situación, habló con habitantes del sector que le aseguraron que ellos habían respondido a supuestas amenazas y hostigamientos por parte de la minga que, según ellos, estaba armada de machetes y palos. Por el contrario, la minga aseguró que ellos fueron atacados primero, y que los ciudadanos estaban impidiendo su entrada a la ciudad. La comunidad indígena enfatizó en que fueron víctimas de disparos, aún y cuando estaban intentando pasar por la zona de manera pacífica.

Carlos Eduardo Farfán, habitante del sector en donde se protagonizó el enfrentamiento, aseguró que se encontraba, en su bicicleta, camino a un supermercado ubicado en la calle 15 con carrera 127, en donde pretendía, según él, abastecerse de “los pocos víveres que están disponibles”. El relato de Farfán, en ese noticiero, señaló que su entrada al supermercado se vio truncada cuando se dio cuenta que ahí había “un grupo de indígenas armados con machetes, camionetas de alta gama donde estaban personas de la minga amenazando a quienes intentábamos cruzar”.

El habitante de ese sector manifestó que la minga pretendía ocupar las tres carreteras principales, no solo la avenida Cañasgordas, lo que generó un desplazamiento de ciudadanos y un bloqueo en la carretera. “En ese momento cuando salimos y nos encontramos a este grupo de indígenas supremamente violento, arremetiendo contra la población y por supuesto desafortunadamente generando que personas que están en el lugar traten de reaccionar (...) No tenemos combustible, no tenemos víveres, nuestros sistemas de salud están al otro lado de la comuna, pasando la calle Quinta, donde no podemos cruzar. Hay que pedirles permiso para que, por favor, nos dejen cruzar, quieren suplantar a las autoridades y determinaron quien cruza y quien no”, sentenció.

El otro lado de la historia difiere totalmente con el otorgado por Farfán, quien habló en vocería de los habitantes del barrio. Giovanni Yule, dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), señaló que ellos no llegaron de manera violenta y que, por el contrario, cuando se desplazaban tranquilamente, fueron atacados con armas de fuego. Además, Yule denunció que los ciudadanos armados habían sido escoltados por policías del sector.

La parte de la historia de la minga afirma que “una turba de gente escoltada por la policía” había disparado en contra de la comunidad, lo que dejó como consecuencia a diez personas heridas, de las cuales una está grave, y una respuesta física de la minga que solo buscaba defenderse del ataque de las personas armadas.

“El día de hoy hemos sufrido un cruel ataque cuando íbamos pasando unas autoridades y una guardia por la vía de Cañasgordas (...) En consecuencia, le estamos diciendo al señor presidente de la República que no sea cínico y no le mienta al país, quienes nos dispararon a nosotros fue esa turba escoltada por la Policía, no fuimos nosotros quienes atacaron ni somos nosotros quienes estamos aquí de alguna manera poniendo el desorden”, contó Yule.

El dinamizador político le dijo a Noticias Caracol que él y la minga están dispuestos a establecer diálogos con el Gobierno Nacional pues, entre sus intenciones, aseguró, está ”exigirle al Gobierno que cumpla con las necesidades básicas insatisfechas que hoy está necesitando el pueblo colombiano que ha salido a las calles (...) Necesitamos que se siente a conversar, que venga a donde está la gente y lo estamos convocando aquí a la ciudad de Cali para que venga a establecer esa conversa”.

En la madrugada de este lunes 10 de mayo, y luego de anunciar en la noche del domingo que no viajaría a Cali, Iván Duque hizo una corta visita en la ciudad. A las 3:45 de la mañana, en un tweet emitido desde la cuenta oficial del mandatario, se confirmó la noticia de su llegada. Su objetivo, de acuerdo con lo escrito por el mandatario en sus redes sociales, “en Cali supervisamos las medidas que impartimos para devolverle tranquilidad a ciudadanía, fortalecer orden público, y verificar avances en diálogo social. Adelantamos encuentro con autoridades locales, Ministerio de Defensa, Fuerza Pública y Ministerio del Interior, para evaluar las acciones”.

Pese a declarar inicialmente que no realizaría visita a la ciudad, el mandatario llegó a Cali para monitorear diálogo social en la capital del Valle del Cauca.





