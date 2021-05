Nairo Quintana es criticado en redes por video en apoyo a la Policía Nacional

Para nadie es un secreto que uno de los deportistas más queridos por los colombianos son, entre otros, Nairo Quintana, junto con el pedalista Fernando Gaviria y Rigoberto Urán, ganadores de etapas en la historia del ciclismo del país, además de ser el campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España 2016.

El boyacense, sin embargo, ha sido blanco de críticas este 9 de mayo, debido a un video compartido por la Policía Nacional en sus redes sociales, en el que Nairo reconoce el trabajo de los uniformados de esta institución y les manifiesta su apoyo.

En el video, se ve a ‘Nairoman’ con la gorra de la Policía, transmitiendo el siguiente mensaje:

“A todos los hombres y mujeres de nuestra Policía, todo el personal que siempre nos está apoyando, quiero decirles: muchas gracias (...). Reconocemos su trabajo, sabemos todo lo que hacen, todos los sacrificios por cuidarnos a nosotros los colombianos, por darnos la seguridad, por darnos la paz. Siempre estaremos respaldándolos nosotros los buenos colombianos. Un abrazo y mucha fuerza, de su amigo Nairo Quintana”.

Los cuestionamientos contra ‘Nairoman’ tienen que ver con la coyuntura que vive Colombia desde el pasado 28 de abril, marcada no solo por el paro nacional en rechazo no solo del Gobierno de Iván Duque, sino por el abuso policial que han denunciado los ciudadanos a través de redes sociales y documentado por ONGs como Temblores y Human Rights Watch.

Compartido por el Gaula de la Policía Nacional

Previo a las críticas que despertó el video compartido por el Gaula de la Policía, el boyacense ya había sido señalado por compartir en sus redes sociales que, pese a que estaba en contra de la reforma tributaria —retirada del Congreso tras las protestas—, solicitaba a los colombianos no salir a las calles, teniendo en cuenta la coyuntura del tercer pico de covid-19 en el país.

“Yo también digo #NOALaReformaTributaria estoy con ustedes y hago parte de esta lucha como colombiano y como emprendedor. Pero por favor quienes salieron a marchar cuídense y cuiden de los demás #LaVidaEsPrimero”, compartió en Twitter Nairo Quintana.

Aunque algunos fanáticos de Nairo han dejado en evidencia su malestar, hay otros que ponen en tela de juicio que el video haya sido gravado recientemente y piensan que es un video de tiempo atrás utilizado por la Policía en medio de los abusos de sus uniformados que han sido denunciados.

Temblores ONG, de la mano con Indepaz, registró, 39 asesinados “por violencia policial” entre el 28 de abril y el 8 de mayo. En ese lapso también documentó 278 agresiones por la Policía, 963 detenciones arbitrarias y 12 casos de violencia sexual contra las mujeres, entre otras.

Comentarios a favor y en contra de Nairo Quintana

Algunos comentarios que cuestionan el video de Nairo es el del usuario Francisco Londoño, quien aseguró que así como celebró los triunfos del ciclista, hoy ya no le despierta pasiones. “Nairo hace rato no me representa, lo siento, sé que parece ser un símbolo de fuerza y patriotismo, pero hace rato se dejó consumir por la politiquería en Boyacá. Hoy, una vez más, confirmo que Nairoman, al que le grité triunfos, ya no me mueve nada”.

También hubo trinos que respaldaron la posición del ‘cóndor’, como el de Jeannette Bernal, quien compartió: “Que bien Nairo… hay q respaldar a la Policía Nacional. Es claro q hay que castigar los abusos que pasan en todo lado miren no más en USA que es muy avanzado en DDHH. Pero no hay que perder el horizonte del sacrificio que implica ser policía y la ingratitud de la gente es increíble”.

Hasta el momento, Nairo Quintana no se ha pronunciado sobre el video en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: