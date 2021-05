Claudia López destaca jornada sin heridos en Bogotá

Demonstrators take part in a protest demanding government action to tackle poverty, police violence and inequalities in the health and education systems, in Bogota, Colombia May 6, 2021. REUTERS/Nathalia Angarita NO RESALES. NO ARCHIVES

Este sábado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que durante las manifestaciones del paro nacional que se llevaron a cabo en la capital del país el pasado viernes ningún ciudadano o miembro de la Fuerza Pública resulto herido.

La mandataria de la ciudad celebró que por primera vez en diez días no se hayan reportado lesionados en medio de las protestas contra el Gobierno nacional que según la organización defensora de derechos humanos, Temblores ONG, han dejado 39 fallecidos, 278 víctimas de violencia física y 12 víctimas de violencia sexual, en todo el país.

“Ayer después de diez días no tuvimos un solo lesionado, ni un ciudadano, ni un joven, ni un policía. Nadie resultó herido. Ayer hubo muchas movilizaciones, en la noche hubo muchas jornadas culturales. Vimos a jóvenes bailando en los barrios de la ciudad. Jóvenes que transforman su indignación en causas concretas, en reivindicaciones”, destacó la alcaldesa.

Por tal razón, hizo un reconocimiento a los jóvenes de la ciudad por el esfuerzo de encausar su indignación en expresiones alegres y llevar las movilizaciones de manera pacífica, en estas jornadas de paro nacional que se han transformado en protestas ciudadanas que buscan soluciones a reclamos históricos de la sociedad colombiana.

De igual manera, hizo un reconocimiento a la Policía Metropolitana de Bogotá por ceñirse a los protocolos, y agradeció a los defensores de derechos humanos, sociales e institucionales, y a los gestores de diálogo por concertar cuando han existido tensiones y permitir que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica.

“Hoy también y por primera vez, no tenemos bloqueos en nuestra ciudad, los productos de los campesinos, la leche, lo que cultivan, que no se pierda. Que ellos no terminen afectados, que la comida pueda circular y que la vida pueda respetarse siempre”, señaló la mandataria.

Por otra parte, indicó que durante este sábado se presentaron varias manifestaciones en la ciudad, eventos culturales y espacios de diálogo, a la vez que el Concejo de Bogotá sesionó públicamente en la Plaza de Bolívar con la participación de algunos jóvenes.

En ese sentido, celebró que se están presentando espacios de diálogo entre diferentes sectores sociales e institucionales en los que se espera se enfoquen los reclamos y las movilizaciones en diálogos constructivos.

“Todos podemos, cada uno desde nuestro espacio y nuestro rol en que este momento se concrete en respeto a la vida y en cambio”, concluyó Claudia López.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, también celebró que durante la décima jornada de paro nacional no resultaran heridos en medio de las protestas ciudadanas, sin embrago, informó que en la capital han sido heridos 289 civiles y 288 policías, ninguno de ellos por arma de fuego.

Colectivas feministas protestan frente al consulado de Colombia de la capital mexicana, en solidaridad por los disturbios a las políticas económicas del presidente Iván Duque en ese país, en Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Gobernadores hacen llamado a terminar bloqueos en el país, tras reunión con el presidente Duque

Tras la Mesa de Diálogo Nacional realizada en la mañana de hoy entre los gobernadores y el presidente Iván Duque, se logró establecer que a partir del lunes 10 de mayo se habrá espacios de diálogo regionales que serán lideradas por los mandatarios departamentales, y que contarán con el acompañamiento permanente de miembros del Gobierno Nacional que tendrán como objetivo escuchar a la población y compilar las problemáticas y requerimientos que se reclaman en los territorios.

De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, ellos serán los encargados de compilar una agenda estructural de desarrollo social y reactivación económica, la cual permitirá consensuar soluciones transversales a necesidades comunes.

SEGUIR LEYENDO