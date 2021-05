“Es algo que no hemos visto nunca en América Latina”: Vivanco sobre uso de tanquetas con lanzadores durante protestas en Colombia

José Miguel Vivanco Inostroza, abogado chileno defensor de derechos humanos, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Durante una entrevista para el medio Deutsche Welle, en español, el abogado chileno, defensor de derechos humanos, José Miguel Vivanco, señaló con asombro que la manera en la que la fuerza pública de Colombia controla las manifestaciones de la última semana, “es algo que no hemos visto nunca en América Latina”, tras evidenciar en un video cómo se lanzan proyectiles desde una tanqueta a los manifestantes, ante lo cual reitero que “ni siquiera en los Estados Unidos”.

Tras ver el video, Vivanco le indicó al medio internacional que el Ministerio de Defensa debe dar explicaciones por el uso de es “lanzadores múltiples dirigidos a manifestantes”, y advirtió que “es un arma peligrosa e indiscriminada”.

Ante la pregunta de si le satisface la respuesta del ministro de Defensa, Diego Molano, quien señala que la utilización de tanquetas se hace solo para disuadir las manfestaciones, el defensor de Derechos Humanos afirmó:

“Explicación por parte del ministro de defensa es muy pobre, creo que es muy probable que el ministro de Defensa no esté al tanto de los detalles, es un ministro que acaba de llegar y no tiene mayor experiencia en temas de seguridad; sin embargo, esto es algo que nunca hemos presenciado. EEs algo que no hemos visto nunca en América Latina, ni siquiera en los Estados Unidos”, afirmó Vivanco en entrevista con Deutsche Welle.

"Es algo que no hemos visto nunca en América Latina".



Así describe el director para las Américas de @hrw_espanol, @JMVivancoHRW, el uso de tanquetas con lanzadores contra manifestantes por la policía de #Colombia. La ONG pide una investigación exhaustiva.#DWNoticias / ajr pic.twitter.com/7KKVhDOF0l — DW Español (@dw_espanol) May 7, 2021

Vivanco explicó cómo es el arma que utilizan los encargados de manejar las manifestación, detallando que desde una tanqueta existe una especie de lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad, los cuales hacen lanzamientos de forma horizontal, no hacia arriba, y que aparentemente arrojan varias bombas lacrimógenas o bombas aturdidoras de una manera que puede ser indiscriminada. “Esto parece un procedimiento altamente peligroso y de alto riesgo y que creo que es el tipo de práctica que es justamente causa las denuncias sobre el tema de brutalidad policial”, sostuvo Vivanco en entrevista.

Colombia: Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes.



Es un arma peligrosa e indiscriminada. @mindefensa debe dar explicaciones.pic.twitter.com/97x2GqfU1e — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) May 6, 2021

Ante estos hechos, el defensor de derechos humanos dio a conocer que sobre la problemática del exceso de fuerza en Colombia por parte de las autoridades está siendo analizado por un grupo de seis personas que trabajan en Human Rights Watch, para dar atención a las denuncias.

“Ya llevamos más de 36 casos de muertes, en el contexto de pandemia, 11 los hemos confirmado como personas que han muerto a raíz de las actividades de la fuerza de seguridad, especialmente de la policía regular, como también de la policía antidisturbios Esmad. También hay que subrayar, que hay mucha violencia entre los manifestantes por actos de vandalismo y destrucción de propiedades”, destacó Vivanco.

La reacción de la ONG en cabeza de José Miguel Vivanco se da tras una anterior entrevista que realizó el mismo medio internacional al ministro de Defensa Diego Molano, quien afirmó que ese tipo de tanquetas se usan cuando “existen disturbios que afectan la tranquilidad y la seguridad, o puede generarse violencia contra otros ciudadanos o destrucción de entidades públicas con el fin de que se disuelvan”, y dijo que se investiga cuándo sucedieron los hechos mostrados en el video del delegado.

“De ninguna manera desde esas tanquetas pueden haber disparos contra ningún funcionario o contra ningún ciudadano”, agregó.

"No puede haber disparos desde tanquetas"



En entrevista con DW, el @mindefensa de Colombia responde a las denuncias de Human Rights Watch de uso de proyectiles contra manifestantes desde carros blindados. / lf



Entrevista completa con @CarolGuerreroS: https://t.co/vjbjl5mB3P pic.twitter.com/iRIBSxkDLZ — DW Español (@dw_espanol) May 7, 2021

SEGUIR LEYENDO