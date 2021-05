Dura carta de Premios Nobel y otros personajes internacionales: piden renuncia del Comisionado de Paz Miguel Ceballos

Miguel Ceballos, alto comisionado de Paz. REUTERS/Luisa Gonzalez

En una vehemente carta, firmada por varias personalidades internacionales, se les solicita a los organizadores del paro nacional en Colombia y los diferentes líderes que dirigen las protestas en el país que pidan la renuncia del alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, por incurrir en graves fallas con los acuerdos de paz y los derechos humanos en el territorio nacional.

En la misiva se argumenta que Ceballos funge como vocero del gobierno de Iván Duque y ha incumplido con los protocolos establecidos para el cese al fuego con los grupos armados actuales como el ELN y con la antigua guerrilla, FARC.

“-Miguel Ceballos es responsable de- liderar la burla más infame del derecho internacional, desconociendo protocolos firmados ante la comunidad de países garantes para los diálogos de paz y de encabezar a una perversa campaña contra Cuba para ser sancionada por el gobierno Trump”.

Otro de los temas coyunturales tratados en la carta es la renuncia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como jefe de esa cartera, luego de que su controversial reforma tributaria se cayera; proyecto responsable de que se desencadenara el paro nacional desde el pasado 28 de abril.

Según argumentan las personalidades, dirigidas principalmente por el Premio Nobel de Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel y Mirta Acuña de Baravalle, cofundadora de Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, el que debe seguir en la lista de dimisiones es el comisionado Ceballos debido a que es el “delegado para un supuesto plan de diálogo a fin de desactivar la grandiosa movilización ciudadana y popular que hoy acontece”.

Además, expresan que el papel que Ceballos juega en el Gobierno sirve para alentar la “tenebrosa jugadita” que el presidente Duque prepara para el país. En ese aparte, se refirieron al duro panorama que enfrenta Colombia por cuenta del abuso policial y el vandalismo desde que iniciaron las protestas contra el gobierno Duque.

“Nos conmueve y nos duele el desangre de hermanas y hermanos colombianos, causado por unas élites voraces y sus guardianes de turno; un mensaje que no sólo quiere apelar a su compromiso social y político, sin duda histórico y ejemplar en estos momentos, sino a su sensibilidad y moralidad justo cuando se está ad portas de una “jugadita” tenebrosa que el gobierno Duque prepara”, sentenciaron.

Paro Nacional Colprensa-Sergio Acero.

Sobre los diálogos que el Gobierno ha convocado para dar cese a las manifestaciones, en la carta se asegura que la ‘jugadita’ a la que se refieren está relacionada con “una reunión al Comité Nacional de Paro, se trata del llamado Comisionado de Paz Miguel Ceballos Arévalo, delegado para un supuesto plan de diálogo a fin de desactivar la grandiosa movilización ciudadana y popular que hoy acontece”, reza el documento, mientras cuestionan duramente la labor de Ceballos en la situación coyuntural que atraviesa el país.

“Es indecoroso y contradictorio desde todo punto de vista sostener la búsqueda de alguna solución con Carrasquilla, no menos perverso es reencauchar a un desprestigiado consejero o comisionado, repudiado por gran parte de la opinión pública dentro y fuera de Colombia”, acotan en la misiva, mientras que aseguran que Miguel Ceballos le debe importantes explicaciones a los colombianos en materia de paz y posconflicto.

“-Ceballos posee- una altísima deuda con el país y con el mundo por su funesta gestión, quien dirige acciones de inteligencia militar en el departamento del Cauca, quien se complace y posiciona en medio de la matanza sistemática de líderes sociales y excombatientes, no puede gozar de ningún modo de crédito alguno”.

En ese aparte, refiriéndose a la “superioridad moral” de los miembros del Comité del Paro Nacional, se les solicita “pedir la destitución inmediata de Miguel Ceballos, de un cargo que debería haber ocupado alguien con una mínima credibilidad moral”.

Los firmantes dicen que si no se solicita la dimisión del alto funcionario del Gobierno, los organizadores del paro no tendrán “ardid en sus diálogos” para cesar las manifestaciones y por eso “no pueden sorprenderse después por las jugaditas que Ceballos junto a otros preparan para hacer sucumbir esta lid de esperanza que anhelamos ustedes con dignidad y coherencia sigan representando”, expresan los firmantes entre los que se destacan también:

David L. Raby, Professor Emeritus, History, University of Toronto, Senior Fellow, Latin American Studies, University of Liverpool, member Justice for Colombia; Santiago Alba Rico , Filósofo y escritor de España y Túnez; Servicio Paz y Justicia, SERPAJ de Argentina, João Pedro Stedile de MST Brasil, Janaina Strozake, historiadora del MST, internacionalista de Brasil, entre otros.