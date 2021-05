Diálogos sociales en Antioquia comenzarían la próxima semana, según gobernador encargado

Luis Fernando Suárez, gobernador de Antioquia.

Casi a la par de la confirmación por parte del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de que efectivamente llegarán a las distintas regiones del país los diálogos entre el Gobierno nacional y los diferentes sectores que desde hace 11 días protestan en contra de la gestión del primero, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suarez, emitió el primer llamado para reunirse con los líderes del paro en su departamento.

La convocatoria la hizo justo después de salir de la reunión sostenida en la mañana de este sábado 8 de mayo en Bogotá entre el presidente Iván Duque y los gobernadores de los 32 departamentos colombianos. En esta, como ya han explicado otros mandatarios, se ratificó la intención de “trabajar desde la unidad, a través del diálogo, respetando la diferencias y protegiendo de la vida”.

Previo a la reunión, Suárez ya había manifestado su intención por generar diálogos con los manifestantes antioqueños, teniendo en cuenta que el plan de desarrollo de ese departamento, bautizado ‘Unidos por la Vida’ ha mantenido abierta, desde 2020, la puerta para tener un gran diálogo social en el que todos los sectores puedan dar a conocer sus necesidades e inconformidades.

En ese sentido, y una vez terminado el encuentro, citó RCN Radio, el gobernador (e) explicó que “para que eso sea posible, se reprogramará la agenda de gobierno, de modo que podamos adelantar conversaciones sinceras pero respetuosas con grupos de jóvenes, líderes de las protestas, dirigentes sociales, empresariales, voceros de la academia, de los medios alternativos y de los colectivos artísticos, entre otros, para que entre todos ratifiquemos la premisa de respeto por la vida y por las diferencias”.

Adicionalmente, señaló que en esos encuentros habrá presencia de representantes, no solo del Gobierno departamental, sino también del nacional. No obstante, no explicó si serán ministros, como el del Interior que ya participó en una primer reunión en Cali el miércoles pasado; o representantes de otras agencias del Estado como los departamentos administrativos o entes de control como la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría.

“Hemos insistido en que este no es momento para cultivar odios. Nuestra prioridad fundamental tiene que ser el respeto por la vida, por la de todos, y desde ahí, tramitar las diferencias y construir entre todos los caminos de confianza y de respeto que nos permitan superar el momento difícil y generar mejores condiciones sociales para todos”, insistió el gobernador (e) en una intervención para el diario local El Colombiano

Así las cosas, agregó, se espera que se desarrollen un total de tres mesas de diálogos en sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Antioquia “y le propondré que en su calidad de foro de la democracia se constituya en escenario del diálogo social para escuchar a diferentes los sectores”. Adicionalmente, le pedirá a los 125 alcaldes y a los medios públicos y regionales de comunicación, como Teleantioquia, que generen espacios para continuar en pro de esos diálogos.

De todos estos escenarios deberán salir las propuestas para solucionar la caldeada actualidad nacional en temas económicos, laborales y de salud, que han sido los principales motivos de protesta desde el pasado 28 abril. Una vez se tenga el listado definitivo de ideas, el mismo será enviado al Gobierno nacional, donde se decidirá qué puede aplicarse y qué no.

Según el periódico, la conclusión del mandatario es una bastante sencilla: “si no nos conocemos no podremos proyectarnos y construir el sueño colectivo que nos merecemos”.

