“No vamos a caer en la trampa”: Fecode no asistió a la reunión de diálogo pactada con el Gobierno nacional

Bogotá. Febrero 20 de 2020. Marcha convocada por Fecode, por las denuncias ante las continuas amenazas contra los docentes en todo el país. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El Ministerio de Educación informó que este 6 de mayo se había convocado a una reunión con Fecode, en el marco de la mesa nacional de negociación que se instaló el pasado 4 de mayo con representantes de 19 organizaciones sindicales.

Sin embargo, el sindicato de maestros le comunicó al Ministerio que no asistiría a dicha reunión hasta “que paren los asesinatos en medio de las protestas y se desmilitaricen las ciudades”.

“Otra condición es que el Gobierno establezca una agenda precisa y clara, no como lo dice el presidente, que vamos a dialogar. No vamos a caer en la trampa como lo hizo en el 2019, que simplemente nos llamó, conversamos y no pasó absolutamente nada”, aseguró Nelson Alarcón, ejecutivo de Fecode.

Ante la decisión del sindicato, el Ministerio de Educación señaló que aunque respeta la decisión invitó al dialogo a los maestros para llegar acuerdos por un mejor país.

“Respetamos las decisiones de los representantes del comité ejecutivo de Fecode , sin embargo, reiteremos que lo que el país espera del gobierno, la comisión negociadora y la comunidad educativa es que sigamos trabajando en equipo por la educación y que estos espacios de diálogo contribuyan a que avancemos en una discusión responsable de las solicitudes contenidas en el pliego de peticiones radicado”, señaló el ministerio.

Por otro lado, luego del primer encuentro entre el presidente Duque y los presidentes de las altas cortes, el mandatario hizo un balance sobre la reunión acerca de la emergencia social producto del paro nacional de la última semana.

En cuanto al balance de la reunión, Duque señaló que, “hemos podido dialogar sobre varios aspectos relacionados sobre la coyuntura que vive la nación y el deseo de todos de trabajar en la separación de poderes, pero en la colaboración armónica para atender las circunstancias que los tiempos ameritan”.

El presidente de la Corte Constitucional, Antonio Lizarazo, afirmó que la conclusión de los presidentes de los distintos órganos participantes fue que, “la justicia en la separación del poder y en colaboración armónica respalda el orden institucional y democrática en el marco del respeto a la Constitución Política”.

El funcionario aseguró que los integrantes de la mesa de diálogo condenan los actos criminales o de violencia acaecidos durante las protestas, lo cual es una afectación al derecho ciudadano a marchar pacíficamente por las calles, además de la expresión libre de la población.

Como tercer término, Lizarazo aseguró que, “en el marco del respeto de todos los ciudadanos respaldamos el diálogo nacional como la forma correcta de dirimir las controversias y parar la violencia”.

Uno de los puntos más importantes fue que las altas cortes respaldaron el acompañamiento ciudadano ante cualquier delito que se haya presentado contra ellos en el marco de las protestas del paro nacional.

“Los delitos que en el marco de la protesta que se han presentado contra cualquier ciudadano o servidor público deben ser investigados, priorizados y sancionados por las autoridades competentes”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: