“Lucas está vivo, con pronóstico reservado, pero vivo”, confirman hermanas del joven

El joven Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue impactado ocho veces con arma de fuego por parte de civiles armados en vía pública en el marco de una manifestación pacífica realizada durante los acontecimientos del Paro Nacional.

Tras la viralización del caso de Villa, al que muchos manifestantes reconocieron como un joven que utilizaba el arte como su medio de manifestación, sobre el estado de salud del joven se han dado muchas noticias, de hecho, en las arengas de las manifestaciones al día siguiente de el ataque contra Villa, en las calles de todo el país se decía “Lucas no murió, a Lucas lo mataron”.

Esto debido a que muchas personas manifestaban que el joven había fallecido tras los ocho impactos de bala. Horas después, una tía del joven habló con Semana y señaló que el joven tenía muerte cerebral, producto de uno de los disparos que le habían dado en la cabeza.

En la mañana del jueves, siguiente al día del ataque, el gerente del hospital, Juan Carlos Restrepo, dijo que el pronóstico de Villa al llegar al centro asistencial era comprometedor y que en este momento se encuentra en estado delicado. Sin embargo, el galeno no confirma que se trate de muerte cerebral.

“No está confirmado [que tenga muerte cerebral]. Su estado neurológico es muy grave, nuestros especialistas y la neurocirujana consideró que no era de manejo quirúrgico. En este momento lo están manejando en la Unidad de Cuidados Intensivos”, explicó el galeno a RCN Radio.

Sin embargo, en horas de la noche del jueves 6 de mayo, las hermanas de Lucas Villa realizaron un en vivo junto al actor y activista Omar Vásquez, quien también compartió la imagen de Lucas que se hizo viral en redes señalando que al manifestante lo habían matado.

La transmisión se hizo para que las hermanas aclararan una publicación que habían realizado minutos antes asegurando que su hermano está vivo. Nicole y Michelle Villa señalaron que, desde el momento en que su hermano fue atacado, toda la situación ha sido muy confusa y habían decidido no pronunciarse al respecto hasta que el estado de su hermano les fuera confirmado por los médicos.

“Desde el momento que supimos de las heridas y salud de Lucas, hubieron muchas teorías. Es un momento de estrés y conflicto, cada hora había información diferente. Primero nos dijeron que estaba muerto, luego que estaba vivo pero mal herido, luego la clínica saca un informe que decía que lo descartaban para cirugía, que eso no quería decir que mi hermano estaba muerto o que no se pudiera hacer nada por él, simplemente que su herida no requería una intervención quirúrgica”, señaló una de las hermanas manifestando que tanta información generó una desinformación en la que ni la familia sabía cómo estaba Lucas.

“Eso fue todo el problema, por eso se escucharon las arengas de que ‘a Lucas lo mataron’, luego que tenía muerte cerebral, pero ya hablamos con el médico, ya vimos a nuestro hermano y Lucas está vivo, eso es lo que remos dejar claro. Sin embargo, Lucas tiene un pronóstico reservado por la gravedad de sus heridas, eso es lo que hay que aclarar a todos los que están pendientes de nuestro hermano”, señalaron ambas jóvenes.

Lucas Villa, manifestante herido en Pereira, está vivo

Lucas Villa Vásquez participó de las manifestaciones pacíficas convocadas en el marco del Paro Nacional del 5 de mayo.

En Twitter fueron distribuidos videos con Lucas marchando junto a cientos de jóvenes en Pereira, incluso hay versiones que afirman que el estudiante se encontraba haciendo labores pedagógicas entre la ciudadanía para explicar los motivos del paro.

Todavía no hay información sobre las personas que atentaron contra la vida del joven, si fueron civiles, fuerzas armadas o paramilitares, se sabe que Villa fue víctima de una acto de violencia en medio de las marchas del pasado miércoles.

