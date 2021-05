Ciudadanos rinden homenaje a los tres jóvenes acribillados en Pereira

Este 6 de mayo, cientos de personas se reunieron en el Viaducto César Gaviria Trujillo, en el sentido Dosquebradas-Pereira, lugar donde sufrieron un atentado tres jóvenes que estaban manifestándose en la jornada del pasado miércoles del paro nacional por hombres vestidos de civil.

El plantón, recoge RCN Radio, estuvo acompañado de arte, música y expresiones culturales, como homenaje a estos jóvenes, que sufrieron un atentado atroz por fuerzas paramilitares. Además, en el parque Olaya Herrera se llevó a cabo una velatón donde había cientos de carteles que buscaban resaltar la vida de Lucas Villa Vásquez, Andrés Felipe Castaño Correa y Javier David Clavijo Rueda.

“Soy domiciliario, me gano la vida todos los días y el joven (Lucas) me dio vía, me dijo ‘lleve la moto a pie, tranquilo, pase’, y de repente me doy cuenta de lo que le pasó. Él debía de estar hoy con nosotros”, contó Yaír Suárez, quien estaba presente en la manifestación y habló con el medio radial.

Con aplausos y pitos los conductores que debieron tomar vías alternas entre Dosquebradas y Pereira, también apoyaron el sentir de los ciudadanos que se tomaron un lugar de dolor y lo llenaron de arte.

Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, fue impactado ocho veces con arma de fuego por parte de civiles armados en vía pública en el marco de una manifestación pacífica realizada durante los acontecimientos del paro nacional y se ha convertido en símbolo de resistencia frente los sucesos de represión que vienen ocurriendo.

Según información de Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, los hechos iniciaron cuando un vehículo que pasó por la zona, abrió fuego contra los jóvenes que se encontraban en la zona del viaducto de Pereira.

Villa fue llevado hasta el hospital universitario San Jorge de la capital de Risaralda para atender sus graves heridas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Familiares de Lucas Villa Vásquez informaron los médicos declararon muerte cerebral.

Por su parte, el gerente del hospital, Juan Carlos Restrepo, dijo que el pronóstico de Villa al llegar al centro asistencial era complejo y que en este momento se encuentra en estado delicado.

Andrés Felipe Castaño también se encuentra en una UCI mientras que Javier David Clavijo fue dado de alta.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, demandó una acción oportuna de la Policía para capturar a los responsables de los hechos y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información.

Carlos Maya, días antes había invitado a crear un “frente común” de ciudadanos y vigilantes “para recuperar el orden en la seguridad ciudadana”.

“Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana. La ciudad de Pereira no se detiene y no se detendrá y no la vamos a dejar en manos de los violentos”, dijo en su momento.

Estas declaraciones le pasaron cuenta de cobro luego de que se conociera el atentado contra los manifestantes pacíficos, pues en redes sociales dicen que promovió que civiles hicieran parte de la seguridad.

En una entrevista con Blu Radio Maya aclaró lo sucedido y manifestó que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Es una mala interpretación o una pretensión que algunas redes sociales quieren establecer (…) en ninguna red social, en ningún momento, o en ninguna intervención del alcalde de Pereira existe la propuesta de armar a civiles y defiendan sus propios intereses. Por el contrario, yo estoy seguro que las armas deben estar solamente en cabeza del Estado”, afirmó.

