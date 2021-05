Gobierno colombiano declara persona no grata a funcionario de la embajada de Cuba

Bogotá. Febrero 11 de 2021. Canciller Claudia Blum. (Colprensa - Camila Díaz)

En las últimas horas, se conoció la desición por parte de la Cancillería de Colombia de declarar una persona no grata a un funcionario de la embajada de Cuba, el cual está acreditado en Colombia, tras lograr verificar que estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

De acuerdo con el mensaje emitido por la entidad de relaciones exterior, en este efecto hará lo que indica el procedimiento establecido en el Artículo 9 de dicho instrumento internacional, el cual indica:

“El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor. Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trate”, indica el artículo.

En un tercer mensaje, la cancillería afirmó que esta desición se toma apesar de las circunstancias y con el propósito de Colombia de privilegiar la relación diplomática y de cooperación con la República de Cuba.

Por otro lado, en las últimas horas, también se conoció la dura respuesta de Colombia al presidente argentino Alberto Fernández, por sus declaraciones sobre las manifestaciones respecto a las marchas y el paro nacional, las cuales calificaron como “una intromisión que alimenta la polarización”.

La Cancillería de Colombia emitió un comunicado en respuesta a los dichos del presidente argentino en su cuenta de Twitter quien había cuestionado el accionar de la administración de Iván Duque en la crisis desatada a partir de las múltiples manifestaciones que se dan en las principales ciudades colombianas.

“Alimenta la polarización”, acusó la dependencia dirigida por Claudia Blum.

“Cancillería, en nombre del Gob. de COL, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”, comienza el mensaje emitido por la cuenta oficial de el ministerio de relaciones exteriores de la presidencia de Iván Duque.

Ante el panorama, el presidente Fernández se expresó sobre la crisis colombiana diciendo: “Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social”, y continuó señalando que “instaba” al gobierno de Duque a que, “en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, lo que provocó la respuesta de Bogotá.

La cancillería colombiana respondió: “El Gobierno Nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país. La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”.

