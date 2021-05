“A Colombia no le faltan recursos, le sobran ladrones”: el discurso de Carolina Guerra en Los Ángeles que se viralizó en redes

Twitter @carolinaguerram

Desde que iniciaron las protestas en Colombia en rechazo a la reforma tributaria, colombianos en otras ciudades del mundo se han unido a rechazar la violencia policial y a sumarse a la indignación que 10 días después mantiene al país en un paro nacional. Una de estas personas fue la actriz Carolina Guerra, quien desde una movilización frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, ciudad donde reside, alzó la voz y dio un discurso que se viralizó en las últimas horas.

Desde el plantón, Guerra tomó el micrófono para expresar que desearía estar en Colombia apoyando las manifestaciones mientras se le quebraba la voz. “Es doloroso ver lo que está pasando en el país y no poder estar ahí, es como tener un familiar enfermo y no poder ir a verlo. Yo sé que todos estamos sintiendo eso y es una mierda, es una mierda lo que está pasando”, fue la introducción de su fuerte discurso.

“...pero no está pasando ahorita, estas son las consecuencias de un dolor, de una desigualdad, de una pobreza que está enraizada en nuestro ADN desde hace muchísimo tiempo. Esto no es la reforma tributaria, esto es la pobreza, es la corrupción. A Colombia no le hacen falta recursos, le sobran ladrones”.

Con esa frase se encendieron los aplausos a su alrededor, pero Carolina continuó. Hizo una reflexión de cómo los reclamos de las personas van más allá de exigencias al Gobierno ya que, para ella, también es culpa de los mismos ciudadanos.

“Al Gobierno sí, pero a nosotros como sociedad nos ha hecho falta empatía. Nosotros le hemos fallado a nuestra sociedad porque esta violencia que estamos viendo con tanto horror es la violencia que [han visto] territorios como Chocó, como Buenaventura, como Tumaco, como el Valle del Cauca, como el Putumayo, ese es el pan de cada día de esas personas”.

Carolina Guerra da discurso en medio de las protestas en Colombia

La actriz, quien ha mantenido una postura crítica frente al Gobierno del presidente Iván Duque desde el inicio de su mandato, denunció que Instagram le había bajado ese mismo video de su cuenta y escribió en un tuit “A lo mejor si hubiera estado en bikini, pelando nalga, no lo habrían borrado”.

En las últimas horas en Colombia, varios usuarios de la red social de Instagram denunciaron que la aplicación estaría censurando sus historias sobre las protestas que vienen sacudiendo hace unos días el país. Incluso, lo hicieron varios artistas que evidenciaron la anomalía en Twitter.

“Mis historias en Instagram de las últimas 24 horas tienen un promedio de 35 mil vistas excepto unas en donde me dirijo a la comunidad colombiana en City Hall de la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.) en una velatón. Esas tienen sólo mil. Las han restringido y después borrado. ¿CENSURA? Si. ¿Uds también?”, comentó la actriz.

denuncia a la que se sumó la también actriz Carolina Ramírez. “Alguien queriendo ver mis historias y a los demás no les llegan las notificaciones ni les aparezco en la pantalla de inicio (como solía pasarles)... ahí qué o qué?”, se preguntó. También habló de censura por parte de otra red. “Efectivamente me están censurando en Instagram. ¿Algún conocedor del tema podría darme una mano?”, expresó.

Ante estas anomalías desde Instagram aseguraron que el problema con las historias (instastories) es a nivel mundial y no solo en Colombia. “Sabemos que algunas personas tienen problemas para cargar y ver historias. Este es un problema técnico global generalizado que no está relacionado con ningún tema en particular y lo estamos solucionando ahora mismo. Proporcionaremos una actualización tan pronto como podamos”, señalaron.

