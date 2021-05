“Debemos levantar nuestra voz para decir: sí a la conversación, sí a construir, pero no a los bloqueos”, Iván Duque

Iván Duque, presidente de Colombia y presentador del programa 'Prevención y Acción'. / Colprensa

“En esta coyuntura que vive el país debemos ser capaces de construir soluciones y hay muchos espacios para la convergencia para atender a los más vulnerables”, manifestó Iván Duque a los medios de comunicación después de salir de su reunión con algunos exministros en el marco de los diálogos que está realizando sobre el actual paro nacional.

El jefe de estado expresó que, “Como país debemos hacer una reflexión, y es que no hay justificación para que haya bloqueos que no dejan llegar alimentos a las familias, que llegue el oxígeno a pacientes y vacunas. Yo creo que todos debemos levantar nuestra voz y decir ‘sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos’, porque estos no son pacíficos, son una violación de los derechos ciudadanos, y de nuestra parte estamos abiertos al diálogo”.

Igualmente, dijo que los espacios están abiertos para construir, conversar y edificar soluciones para el país, “pero la voz de todos tiene que ser clara en rechazar los bloqueos que son una violación de los derechos humanos. Hoy lo que Colombia necesita es volver a trabajar, vacunarse, abrir oportunidades y nosotros estamos abiertos a escuchar a todos y construir”.

Así mismo, fue enfático en recordar que, “Tenemos disposición de escuchar a los que protestan y a los que no lo hacen. Invitamos al Comité de Paro, y ya avanzamos en diálogos con diferentes sectores sociales, políticos y judiciales. Debemos entender que este es el momento para salir unidos y fortalecidos como sociedad”.

Noticia en desarrollo...

