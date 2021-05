MinInterior al Congreso: “Gobierno no promueve la violencia institucional”

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

La noche del 5 de mayo, mientras el país concluía la octava jornada de manifestaciones en la calle contra las políticas del Gobierno Duque, el ministro del interior, Daniel Palacios enfrentó una tormenta política a raíz de un rumor que señalaba la inmediata expedición de un decreto de Conmoción Interior para afrontar la situación de inestabilidad del país.

Pese a que Palacios, a través de su cuenta de Twitter expuso el bulo, que estaba ganando tracción entre opinadores y oposición, no desaprovechó la oportunidad para establecer claridades en torno al tema del abuso policial, del que ha sido señalada la Fuerza Pública tanto por las fuerzas vivas del país, como por organismos multilaterales, tal es el caso de Human Rights Watch, que estableció una cifra de 14 muertos durante la semana de protestas en Colombia.

Declaro el ministro que “No le hace bien al país pretender poner siempre en duda toda la institucionalidad, como la gran conspiración que lo que busca es sembrar el caos para que perdamos la confianza para esta patria que si bien requiere el consenso de todos para cada vez volverla más grande, tampoco entremos en el juego de decir que esto es una patria que no tiene instituciones sólidas”, con lo que llamó la atención de sectores de oposición del Congreso de la República para que abandonaran la idea de poner en duda el compromiso gubernamental con el respeto a las instituciones.

A renglón seguido, el ministro del Interior afirmó que el Gobierno no justifica el abuso policial, en respaldo a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos contra tres policías por haber cometido homicidios en contra de la población civil.

“Aquí no existen excusas ni justificaciones para el abuso policial, pero también hay que decir que no existe ninguna justificación para el vandalismo ni para los actos criminales so pretexto de una molestia social”, declaró el ministro en la sesión ante los parlamentarios.

En otro aparte de su intervención, Palacios fue enfático en señalar que el Gobierno no tolerará ningún tipo de exceso de fuerza por parte de las autoridades policiales:

“Este gobierno no tolerará el abuso policial ni la extra limitación del uso de la fuerza. Este gobierno colabora activamente para que cualquier actividad que tenga que ser investigada, pueda ser conducida por la autoridad competente”.

Así mismo, señaló el ministro que la prerrogativa de la Fuerza Pública es proteger a la ciudadanía en conjunto y que su labor se extiende al acompañamiento de los manifestantes para que éstos puedan ejercer su derecho constitucional a la protesta.

“En ningún momento, el Gobierno Nacional evitó que las marchas pacíficas se llevaran a cabo. Eso es clara muestra de una solidez institucional, de una visión real y no discursiva, de una visión garantista y no represiva”.

En el transcurso de su alocución ante la Plenaria, el representante David Racero había señalado que el Gobierno se encontraba en la antesala de expedir un decreto de Conmoción Interior, a lo que el ministro no hizo alusión en su testimonio.

Sin embargo, dejó fijado un tweet en su cuenta oficial en el que aclara que la imagen de un supuesto decreto con el articulado es una falsa noticia.

