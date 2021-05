Gobierno nacional piensa gastar $ 14.000 millones en municiones para el Esmad, según denuncia el senador Wilson Arias

En la tarde de este 6 de mayo, el senador del Polo Democrático Wilson Arias denunció que el Gobierno nacional piensa gastar $ 14.000 millones en municiones para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional; ese mismo que ha sido señalado por los excesos contra la población civil desde el pasado 28 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones en el marco del paro nacional.

En Twitter, Wilson Arias afirmó que las compras se abrieron en marzo y abril de este 2021, es decir, en medio del rechazo de los colombianos a la reforma tributaria radicada por el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Alberto Carrasquilla, en el Congreso de la República.

“Las compras la abrieron en abril y marzo de 2021 mientras le decían al pueblo que no tenían caja y escribían la reforma tributaria”, afirmó Arias. Entre otras, el rubro sería destinado para comprar 130.000 granadas, 60.000 balas marcadoras, 4.734 escudos antimotines y 107 armas lanzadoras de gas, de acuerdo con lo informado por el congresista,

La denuncia de Wilson Arias se da cuatro días después de que el presidente Iván Duque ordenara retirar la reforma tributaria radicada en el Congreso, para elaborar otra de manera consensuada con los colombianos, incluidos, según él, quienes hacen parte del sector de la oposición.

Esta, sin embargo, no ha sido la primera vez que se denuncia el interés del Gobierno de comprar elementos para fortalecer la fuerza pública, si bien Alberto Carrasquilla, quien renunció a su cargo como ministro de Hacienda, hizo énfasis en el déficit fiscal de Colombia. Prueba de ello es que hasta hace unos días se tenía contemplado sacar $14 billones para invertir en aviones de guerra.

A la compra de los aviones se le dará reversa, conforme con lo dicho por el recién nombrado ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo:

“Le pedí al equipo de Hacienda que empecemos a revisar, rubro por rubro, el presupuesto de la nación. ¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios”.