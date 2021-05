En plena manifestación del paro nacional, atracan a dos ciclistas profesionales de Barbados en Bogotá

La denuncia fue hecha por la periodista Stefanía Montaño de Blu Radio en la tarde del miércoles 5 de mayo, en plena jornada de protestas por el paro nacional en Colombia.

Las dos víctimas del hurto fueron identificadas como Josh Kelly y Gregory Vanderpool, quienes pertenecen a la selección de Ciclismo de Barbados y arribaron a Colombia desde hace cuatro meses para entrenar de cara a las competiciones ciclísticas internacionales.

Según lo informado por Blu Radio, ambos pedalistas regresaban de un entrenamiento en las vías de Choachí, Cundinamarca y se disponían a desplazarse por la avenida El Dorado con carrera séptima, pero justo debajo del puente, decenas de desconocidos los atacaron hasta robarles los vehículos de transporte y de entrenamiento para su práctica deportiva profesional.

En entrevista con Blu Radio, Josh Kelly se refirió al ataque sufrido y dio detalles de cómo fue el atraco en la troncal de la calle 26:

De la nada un hombre salió de los carros y me empujó, yo me caí y empezamos a pelear, pero luego llegaron más y llegó otro hombre con un cuchillo y me amenazó. Yo simplemente me alejé y dejé que se llevará la bicicleta