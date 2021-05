Conmebol abrió investigación contra Eduardo Méndez tras sus declaraciones sobre River Plate

Luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidiera cambiar de sede el juego entre Independiente Santa Fe y River Plate por la tercera fecha de la Copa Libertadores, el presidente del club bogotano, Eduardo Méndez, dio unas declaraciones que no cayeron del todo bien en el equipo millonario y en el ente rector del balompié a nivel sudamericano.

En entrevista con el programa Presión Alta del canal TyC Sports, Méndez contó que propuso cambiar el lugar de la sede en que Santa Fe jugaría como local de Armenia, Quindío, a una ciudad ubicada en países más cercanos a Colombia como Ecuador, pero que la Conmebol misma se negó a dicha petición.

En ese sentido, Méndez dio una posible explicación de la negativa de la confederación ante la solicitud, aludiendo a que existen preferencias entre Conmebol y River Plate. Esto dijo el presidente cardenal vía telefónica en la mañana de este miércoles 5 de mayo:

River es un equipo consentido y querido por Conmebol, es un grande en Suramérica y por lo tanto hay que respetarlo. Se propuso (cambiar localía), River no tenía ninguna obligación y Conmebol aceptó la respuesta de River. No quiero generar polémica, pero sabemos que River y Boca son importantes. Hay equipos que tienen un poder más que otros, no solo en Conmebol, en AFA, en Colombia. Nunca lo he dicho (respecto a que River se habría aprovechado de la situación)

Acá el aparte de la entrevista en donde Méndez comenta su posición sobre la determinación de la Conmebol acerca de la selección de la sede final, que será el estadio Nueva Olla en Asunción, Paraguay:

Este cambio de locación se da después de conocerse que el equipo argentino no viajó a Colombia al no contar con las garantías necesarias, pues el país vive momentos complicados de orden público.

Tras esas declaraciones, la comisión disciplinaria de la Conmebol optó por abrirle un expediente a Eduardo Méndez. El caso por sus declaraciones y la investigación de la Conmebol se dio mediante el radicado CL. O-55-21, tal como se evidencia a continuación:

Al respecto, Méndez fue entrevistado en el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, y declaró que tras lo sucedido y el expediente abierto, prefiere “entrar en el silencio” y aclarar la situación personalmente en Asunción tras las declaraciones dadas a la opinión pública con TyC Sports.

Esto dijo el presidente de Independiente Santa Fe en diálogo con Javier Hernández Bonnet en la tarde del 5 de mayo:

Me toca guardar silencio, no puedo hablar, estoy en curso de una investigación disciplinaria y por lo tanto prefiero entrar en el silencio mientras aclaro con las autoridades deportivas la situación (…) Toca tener silencio administrativo. No sé. Me han comunicado de la apertura de una investigación, voy a leerla, no sé de qué se trata aún.