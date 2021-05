La reflexión de Marcelo Gallardo sobre la situación que vive Colombia previo al partido entre Santa Fe y River

En conferencia de prensa llevada a cabo durante el martes 4 de mayo, el entrenador argentino a cargo de River Plate, Marcelo Gallardo, analizó la previa del partido contra Independiente Santa Fe por la fecha tres de la Copa Libertadores, juego que no se podrá jugar en territorio cafetero dada la problemática en materia de seguridad y defensa con el orden público por las protestas del paro nacional.

El técnico del conjunto millonario lamentó la situación que atraviesa Colombia y además hizo una reflexión en sus declaraciones acerca del papel del fútbol en medio de lo que pasa en el mundo.

Con 24 muertos, 89 desaparecidos y cientos de heridos, el fútbol y el deporte en general que estaba programado para disputarse en los estadios de Colombia pasó a un segundo plano internamente hasta el punto de llegar a suspender las competiciones. En ese sentido, para el técnico Gallardo, el fútbol no es ajeno a lo que sucede no solo en Colombia por las manifestaciones, sino también en el mundo por la pandemia de coronavirus. Esto dijo el argentino en sus declaraciones a la prensa:

El ‘Muñeco’ también criticó enfáticamente a quienes consideran que el fútbol debe continuar pese a las situaciones de orden público o salud que atraviesa el mundo. Por eso pidió no normalizar cosas que son antinaturales a la realidad deportiva y humana:

No está funcionando nada bien en el mundo, ¿por qué el fútbol debería funcionar de maravilla? Tenemos que lidiar con todas estas situaciones, de si tenemos que viajar o no viajar, si vas o si te dejan entrar. No naturalicemos cosas que no son naturales