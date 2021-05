Frank Fabra aseguró que Sebastián Villa es el jugador ‘más feo’ de Boca Juniors: “Él ya lo sabe”

Frank Fabra eligió a Sebastián Villa como el jugador ‘más feo’ de Boca Juniors: “Él ya lo sabe”. REUTERS/Agustin Marcarian

El lateral colombiano Frank Fabra se ha convertido en uno de los jugadores más importante de Boca Juniors, desde su llegada, en 2016, ha logrado conseguir su puesto en el equipo titular y en varias oportunidades ha terminado como figura de un partido. Momentos previos al compromiso que tenía Boca en Copa Libertadores, el antioqueño respondió a un cuestionario y sus respuestas fueron bastante curiosas.

A pesar de que en los últimos años ha recibido algunas críticas por sus actuaciones y polémicas extradeportivas, actualmente es ficha clave en el esquema del técnico Miguel Ángel Russo, pues en su posición son pocos los que pueden reemplazarlo debido a su gran aporte en el ataque.

Este martes 4 de mayo no estuvo presente en el duelo que el ‘xeneize’ visitó a Barcelona de Ecuador porque fue dejado en Buenos Aires, junto a varios de sus compañeros, con el fin de enfocarse en una parte decisiva de la Copa de la Liga Argentina, en donde ya tienen asegurada la clasificación a cuartos de final; el futbolista cumplirá su última fecha de suspensión este martes y volverá a estar a disposición del cuerpo técnico.

Aprovechando el pequeño descanso competitivo, el jugador fue entrevistado por TNT Sports y respondió una serie de preguntas en las que tenía que destacar las cualidades de sus compañeros del plantel. El momento fue divertido puesto que Fabra eligió a los mejores en estado físico, definición, marca, y, entre otras cosas, al más feo.

A la pregunta de cuál de sus compañeros era el más ‘fachero’ –persona que cuida su imagen y viste bien-, Fabra les tiró un dardo a sus colegas: “Son todos feos”. Entre risas el colombiano mencionó que faltaba una pregunta importante y dejó un comentario gracioso en contra de su compatriota Sebastián Villa.

“Faltaron preguntas me parece a mí. No me preguntaron por el más feo… Villa (risas)”, afirmó.

Los periodistas del medio argentino mostraron su asombro y la entrevistadora le aclaró que “por favor, no queremos ningún ofendido después”, pero Fabra en tono alegre respondió: “No, él ya lo sabe así que no hay problema”. El momento fue replicado en redes sociales y varios aficionados se divirtieron con los comentarios.

Entre las otras respuestas se conoció que Fabra también desearía tener la velocidad de Sebastián Villa, la definición de Mauro Zárate, la habilidad de Cristian Pavón, la ‘facha’ de Franco Soldano, y la puntualidad y los carros de Carlos Tévez.

Divertido desafío a Frank Fabra en #ElCanalDeBoca 🤣



👉 Las características de sus compañeros de Boca que le gustaría tener: habilidad, facha y... un bonus track pic.twitter.com/bj9Le7mM2j — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2021

En otra parte de la entrevista Fabra fue consultado por su tradición de pisar el terreno de juego descalzo antes de iniciar los partidos, pues, según él, es un religioso en el que cree hace mucho tiempo.

“Es algo que dice la Biblia que la tierra que pisen las plantas de tus pies será gobernada. Creo mucho en Dios, eso es bonito, y aparte me sirve para probar la cancha”, reconoció

Este sábado 8 de mayo Boca Juniors enfrentará a Patronato por la última jornada de la primera fase de la Copa de la Liga. Ante esto, el cafetero afirmó que se centrarán en la liga como uno de los principales objetivos: “Es uno de los grandes objetivos sabiendo que venimos de dos campeonatos consecutivos, nosotros vamos por el tercero. Buscamos ganar todo lo que podamos y cumplir los objetivos”.

Fabra llegó al Xeneize en enero de 2016 y desde entonces ha ganado ganó cinco títulos: Primera División 2016/17; Superliga 2017/18; Supercopa Argentina 2018; Superliga 2019/20 y Copa de la Liga Profesional 2020.

