Egan Bernal invita al presidente Duque a encontrar soluciones al caos que vive Colombia

La crisis que vive en Colombia desatada por las manifestaciones que se presentan desde el pasado 28 de abril ha despertado una ola de mensajes entre deportistas, artistas y figuras públicas, no solo en Colombia, sino en distintos puntos del mundo.

La idea en común es hacer un llamado al diálogo y la paz, pero también muchos han planteado un análisis en medio de la crisis. Así lo hizo saber en las últimas horas el ciclista Egan Bernal:

“Quiero decir que me duele y siento pena por lo que está pasando en Colombia. De hecho, me gustaría estar allá y poder estar cerca de mi familia y, de alguna forma, apoyar a mi pueblo”.

Además, Bernal señaló que entiende las necesidades económicas que vive Colombia, porque él mismo las vivió y manifestó que le indignan los muertos y los distintos abusos de la fuerza pública que han inundado las redes sociales en los últimos siete días de manifestaciones.

“Además, creo que el problema de fondo es que... aunque nos duela decirlo, el país en algunos lados está hecho una mierda”.

Asimismo, el deportista habló sobre la labor gubernamental de Iván Duque, y señaló que espera que el presidente encuentre una solución al caos.

“Gobernar un país no debe ser fácil, pero se supone que la gente que está en el poder debe saber hacerlo”.

Otros deportistas que se han pronunciado

Otro de los más recientes pronunciamientos fue el de la campeona mundial y medallista olímpica de salto triple, Caterine Ibargüen, quien a través de su cuenta de Instagram rechazó la violencia que se ha documentado a través de las redes sociales desde el pasado 28 de abril.

“Que no cueste la vida luchar por los derechos de una sociedad cansada de los abusos. Me dueles Colombia. Hoy digo: No a la violencia. Sí al diálogo incluyente y tolerante”, manifestó la deportista.

El delantero de la selección Colombia, James Rodríguez, también señaló que, “la violencia no es el camino para ningún lado. Con violencia todo termina peor. Siempre entendí en la vida que la manera de lograr las metas es trabajar de manera honesta y profesional”.

De igual forma, el futbolista hizo una llamado para que se pare el abuso policial en medio de la crisis:

“Basta de abusos, no puede suceder que alguien con un arma tome ventaja sobre otra persona que no tiene cómo defenderse... solo pido a los dirigentes que paren los abusos de todo tipo”.

Rafael Borré, actual jugador del cuadro argentino River Plate, también manifestó su opinión sobre la situación en Colombia luego de que se conociera que su equipo no podrá viajar a Armenia en el marco de la final de la Copa Conmebol Libertadores.

“Es momento de que abandonemos las causas que nos dividen y abracemos aquellas que nos unen, nos une el sufrimiento de un pueblo que lleva décadas en el abandono estatal, nos une el sueño por una tierra en paz, nos une la necesidad de volver a ser hermanos…”, señaló el delantero a través de su cuenta de Twitter.

El ídolo del fútbol colombiano Radamel Falcao también señaló desde su cuenta de Twitter: “Rechazo todo acto que viole los derechos humanos y hago un llamado a la no violencia”.

