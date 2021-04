Elizabeth Loaiza afirma que tendría OnlyFans, si su prometido se lo permitiera

La modelo y empresaria, quien se destaca por su sensual contenido en redes sociales, afirmó que su prometido la detiene de ser una estrella en la plataforma de contenido pago. Foto: Instagram

Elizabeth Loaiza, empresaria y modelo colombiana, tiene múltiples facetas que no teme explorar por completo. Una de ellas fue la política, con la cual, junto a Clara López, intentó ganarse una curul en el Concejo de Bogotá. Por otro lado, diariamente, la caleña comparte en redes sociales candentes fotos modelando lencería e, incluso, ha salido en varias publicaciones eróticas - tal como Playboy México- en las que muestra todo.

Sin embargo, a pesar del carácter del contenido durante su carrera, Loaiza descarta completamente abrir una cuenta en la plataforma por suscripción OnlyFans. La caleña, durante la modalidad de ‘Preguntas y Respuestas’ de Instagram, fue cuestionada por la polémica aplicación.

“Pues, yo sí tendría OnlyFans. Pero, como no me mando sola, como dicen en esta casa, entonces vea”, dijo la famosa influenciadora, con referencia a su prometido, Juan Pablo Benavides, quien en la casa daría las ordenes correspondientes al contenido de Loaiza. La empresaria mostró a su pareja quien, con un gesto, dio a entender a sus fanáticos que una cuenta en la plataforma no sería posible.

Sin embargo, la caleña no dejaría mucho para la imaginación en sus publicaciones diarias en Instagram. Loaiza es la cara de varias marcas de lencería y, en varias ocasiones, muestra su cuerpo portando las prendas en las que modela. Una de las marcas, Percheroni, es la protagonista de las últimas publicaciones de la figura pública. En las fotos, se le ve portando muy poca ropa y encajes bastante reveladores, lo cual no hace mucha diferencia del contenido habitual de OnlyFans, que se identifica por contenido explícito.

Últimamente, figuras de la farándula colombiana le han dicho ‘sí' a la plataforma como fuente de ingresos. Entre ellas, Luly Bossa quien, después de salir de un grave cuadro de covid-19, emprenderá con contenido para adultos. “Suscríbete a mi OnlyFans. El delgado velo que todavía guarda mi santuario hace volar tu imaginación convirtiendo en poesía mi piel y tu descaro”, expresó, provocativa, la celebridad. La publicación en Twitter alcanzó más de 280 ‘me gusta’ y ha sido replicada más de 23 veces.

Otra que incursionó en el mundo del OnlyFans fue la actriz, modelo y cantante de 53 años, Aura Cristina Geithner, que goza de una ineludible belleza la cual desde joven ha mostrado en medios de comunicación. “Estoy preparando contenido para mis seguidores, que siempre están al tanto de mis fotos”, dijo la actriz, de acuerdo con lo informado por el medio mexicano de entretenimiento El Gráfico.

Esperanza Gómez, reconocida actriz pornográfica, es una de las mujeres más aclamadas en el mundo del entretenimiento para adultos, desde que abrió su cuenta de OnlyFans, en 2014, la actriz y empresaria ha construido una comunidad que paga por ver cada una de sus publicaciones. Sus seguidores están en todo el mundo.

Amaranta Hank, también actriz porno, escritora y periodista, entró al mundo de OnlyFans tan solo unos meses atrás, desde ahí ha logrado formar una comunidad tan grande que ahora dicta clases de cómo usar la plataforma y cómo lucrarse a través de ella.

Daniela Legarda, una de las hermanas del fallecido reggaetonero, decidió ingresar al mundo de la plataforma y hacer que sus millones de seguidores en redes sociales, la sigan ahora en otro espacio y además, paguen por un contenido mucho más íntimo. Aunque, cuando abrió su cuenta en OnlyFans, fue noticia por las cientos de críticas que recibió porque el contenido no era lo que esperaban sus seguidores, la youtuber ha mantenido las cifras en este espacio.

