El presidente de Colombia anuncia el retiro de la reforma tributaria

Presidente Iván Duque anuncia el retiro de la reforma tributaria. Foto: Presidencia de Colombia.

“De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado jueves 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa, a partir de los consensos que nos permitan buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, afirmó el presidente Iván Duque.

Según el mandatario, el retiro del proyecto se basa en buscar un consenso con los diferentes sectores políticos, sociales y empresariales, con el fin de construir un nuevo texto de reforma fiscal que permita solventar las finanzas públicas de la nación.

“La decisión de haber presentado la reforma de Transformación Social Sostenible tiene un único propósito y es el de dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia de covid-19”, afirmó el presidente Duque en su alocución.

El mandatario adelantó cuáles son los puntos en los que se ha encontrado consenso y que podrían ayudar a construir la nueva reforma tributaria que surja desde el diálogo nacional con los diversos sectores. Lo principal es que haya mayores tributos solidarios por parte de los patrimonios más ricos.

“He dialogado durante los últimos días con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores, y líderes del sector empresarial, quienes han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación, sin afectar a la clase media y a los más vulnerables, y en donde el principio de la propuesta es que los de mayores ingresos contribuyan solidariamente con los más vulnerables”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, el nuevo texto podría acoger las propuestas que ha hecho la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y otros partidos, que se basan en “una sobretasa de renta temporal a las empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado”, afirmó el presidente.

El nuevo texto de la reforma no contendrá modificaciones al IVA y se protegerán los productos alimenticios de la canasta básica familiar. “También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. El propósito de construir un consenso solidario nos debe permitir proteger a los más vulnerables, proteger las finanzas de la nación, proteger la reactivación de nuestro país. Como lo expresé el pasado viernes, es compromiso del Gobierno nacional construir con consenso solidario en el Congreso de la República”, aseguró el presidente Duque.

La reforma tributaria que radicó el Ministerio de Hacienda el pasado 14 de abril generó un paro nacional que inició 14 días después y se extendió en manifestaciones y protestas hasta este 2 de mayo. Alcaldes y líderes políticos, al igual que los manifestantes, solicitaban el retiro del proyecto para evitar más conflictos y aglomeraciones en medio de la pandemia de covid-19.

“La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad, retirarla o no no era la discusión, la verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, aseguró el jefe de Estado. Esto respecto a que según el gobierno, el proyecto estaba enfocado en conseguir recursos para extender el subsidio de Ingreso Solidario, educación gratuita para estratos 1, 2 y 3; extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal, entre otras ayudas generadas en medio de la pandemia.

Desde diferentes sectores políticos se celebró la decisión del mandatario, pues la mayoría de las bancadas del Congreso de la República había anunciado el rechazo a la reforma fiscal que propuso el Gobierno nacional.

SEGUIR LEYENDO