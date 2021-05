Por falsificación de actas de defunción y documentos de identidad, la Registraduría adelanta 832 investigaciones

Foto de referencia para cédulas, uno de los objetos más preciados por los falsificadores de identidad

En medio de una rueda de prensa, el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, entregó los resultados de los últimos golpes contra las organizaciones delictivas dedicadas a la falsedad en la identificación, las cuales fueron reveladas en compañía del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

De acuerdo con Vega Rocha, en las investigaciones realizadas, se pudo establecer que las organizaciones delictivas no solo se dedican a la falsedad de identificaciones, sino que incluso se extienden a la trata de personas. “Hay casos en los que venden niñas a través de esta modalidad, suplantan la edad de las menores para hacerlas pasar como mayores y someterlas a la prostitución”, reveló el funcionario.

De igual manera, el registrador destacó que esta investigación junto con la Fiscalía General de la Nación es una estrategia interinstitucional para combatir a las mafias que, con la complicidad de unos pocos servidores de la entidad, nacionalizan irregular e ilegalmente a extranjeros para hacerlos pasar falsamente como colombianos, inscriben ilegalmente a connacionales en el registro civil de nacimiento y tramitan fraudulentamente cédulas de ciudadanía.

Por otro lado, también anunció que 10 registros civiles de defunción, fueron utilizados para encubrir la identidad de narcotraficantes, cabecillas del ELN, disidentes de las Farc e integrantes del Clan del Golfo, los cuales ya fueron anulados por fraude.

El pasado 27 de abril, Carlos Monsalve, director de Registro Civil de la Registraduría Nacional señaló nombres que han caído luego de las denuncias de la Registraduría: “Alias ‘Guacho’ había tenido un nacimiento como una defunción para poder ocultarse de las autoridades, del Clan del Golfo hemos encontrado a alias ‘Plástico’, que fue capturado a principios de este año en Cartagena y ya cuando lo capturaron él tenía un registro de defunción. De la misma manera hemos encontrado en el Atlántico a dos personas vinculadas o con alertas rojas de autoridades extranjeras por temas de narcotráfico”.

De igual manera, el registrador reportó que en medio de la batalla contra los casos de corrupción de la entidad, 301.648 registros de nacimiento están siendo revisados por inscripción presuntamente irregular y matrimonios ficticios de personas que pretenden obtener residencia en Colombia y anotó que fueron anulados 1.763 por incumplir las normas vigentes.

Anticipó que se hará una revisión detallada del censo electoral para evitar que los documentos de identidad fraudulentos sean usados en las próximas elecciones.

“Como registrador nacional del Estado Civil tengo el compromiso de luchar contra ese flagelo. Seguiré llevando ante la justicia a los servidores que se presten para prácticas irregulares, dejándose contaminar de organizaciones transnacionales, redes de tramitadores y otras organizaciones delincuenciales”, concluyó Vega Rocha.

Matrimonios fraudulentos

Otro campo en el que la red se estaba moviendo a velocidades inusitadas era el de registros fraudulentos de matrimonios entre extranjeros y nacionales, éstos últimos ajenos a este fenómeno.

“En la costa encontramos aproximadamente 2.000 registros de matrimonio, llamábamos a uno de los contrayentes, bien sea al colombiano o colombiana, y nos decían que no estaban casados, pero ese fue el resultado de nuestras visitas administrativas y en una bolsa de la basura encontramos estos delitos de matrimonio. Los trajimos a Bogotá y de esos 2.000 ya revisamos 50, cuando revisamos nos dicen que no están casados, que tienen otro matrimonio e hijos y no conocen a esa persona, que no han ido a ese departamento”, aseguró Carlos Monsalve, director de Registro Civil de la Registraduría Nacional.

Por su parte el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa detalló que la operación permitió la captura de 9 personas entre ellas 5 funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Ábrego y Sardinata en Norte de Santander y precisó que existen trabajos para desarticular estructuras criminales que tratan de involucrarse en los procesos de contratación de la entidad.

“Esas estructuras son estructuras importantes que además tienen personas poderosas que tratan de introducirse en la contratación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Fiscalía General de la Nación tiene los ojos puestos sobre esas mafias para darle resultados a los colombianos”, sentenció el jefe del ente investigador.

