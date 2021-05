Pasaportes venezolanos tendrán vigencia de 10 años en Colombia

Este sábado 1 de mayo el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció que el Gobierno colombiano amplia la validez de los pasaportes venezolanos vencidos hasta 10 años atrás. A través de un video, el funcionario dijo que “la prórroga propuesta de pasaportes ya no es de dos años, ya es de 10. Es una gran noticia, así que a guardar esos pasaportes porque les van a servir”, señaló.

“La prórroga propuesta de pasaportes, publicada en la ventana de transparencia de nuestra Cancillería, es de 10 años, es decir acompaña la misma línea del Estatuto. El camino del Estatuto, es una ventana de oportunidad, no es excluyente, con refugio, no es excluyente de los sistemas de visas. El Estatuto no es sólo el documento de identificación, el Estatuto es un verdadero motor de inclusión”, señaló Espinosa.