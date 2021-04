Gago envió tierno mensaje a su novia Valentina al salir del ‘Desafío The Box’, pero ya no están juntos por una supuesta infidelidad

En el episodio de este jueves 29 de abril, Gago, el vallecaucano que sorprendió en la versión del concurso en 2017 y que regresó este año al Desafío ‘The Box’, le dijo adiós al juego tras una difícil prueba de eliminación que sorteó junto a Olímpico y el ‘Mono’ también del equipo Alpha, y de Esteban, quien fue el sentenciado del equipo Beta.

Sin embargo, antes de abandonar la competencia, Jhon Jairo Mosquera, nombre real del participante, envió un tierno mensaje a su novia Valentina Ortiz, conocida porque participó junto a él en el Desafío Superhumanos en 2017.

Después de que Andrea Serna le preguntara por su novia, Gago dijo que “yo estoy aquí por ella; ella cree mucho en mí, yo creo en ella. Ella fue la persona que me dio esa fuerza tan grande para no desistir. Yo sé que ella está contenta; gracias, mi amor, de verdad, por ti estoy aquí, sin ti, esto no fuera real”.

El mensaje a muchos les pareció muy tierno, además, porque en varias ocasiones el deportista había mencionado a su pareja, destacando lo enamorado que estaba. Por esta razón, los internautas se sorprendieron al darse cuenta que la relación amorosa de Jhon Jairo Mosquera y Valentina Ortiz se acabó.

A inicios de marzo, algunas publicaciones de Ortiz en sus redes sociales evidenciaron que la mujer estaba molesta, y sus mensajes aunque no eran claros daban a entender que su pareja le había sido infiel.

En la noche del jueves, mientras en televisión se veía la declaración de amor de Gago antes de salir de la competencia, la también deportista solo atinó a publicar la palabra ‘karma’ en su perfil oficial de Twitter, y varios usuarios de las redes le manifestaron su apoyo.

Valentina Ortiz y Gago se conocieron en 2017, cuando iniciaron su relación que perduró desde ese año hasta hoy. Según contó Caracol Tv en su momento, los participantes habían decidido contraer matrimonio luego de que Gago terminara la competencia de este año.

De hecho, en la competencia de ese año, fue el mismo Gago el que eliminó de la competencia a Ortiz, pues ambos debieron enfrentarse a un duelo a muerte. Así fue la competencia de ese año, en la que Gago se salvó de la muerte, pero tuvo que despedir a su novia de la competencia:

Sin embargo, según los seguidores de la pareja, la relación venía en pique por una supuesta infidelidad por parte de Gago con una de las participantes del actual Desafío The Box, Karol, quien actualmente en la competencia que se ve de lunes a viernes en las pantallas de los colombianos tiene una relación con Mono. Así fue como fueron hilando la situación:

Además, una de las cuentas de Twitter que ha revelado la información confirmó que el romance entre los participantes lleva más de un mes y que Gago habría dejado a Valentina por la nueva participante.

Y Ortiz, por su parte, lo habría confirmado en medio de una de sus publicaciones de Instagram, aunque no dio más detalles al respecto, le dejó claro a uno de sus seguidores que ella ya sabía de lo que estaba pasando, mucho antes de que se hiciera público.

Tras la salida de Gago del Desafío The Box, todavía no se ha pronunciado al respecto, pero ambos deportistas han borrado las publicaciones que tenían juntos, razón por la que es oficial que ya no están juntos.

Gago salió de la competencia en el Box Negro, donde tuvo un castigo que se le aplicó porque rompió la norma de no quitarse el chaleco de sentencia, por lo que tuvo que empezar la prueba dos minutos después de Olímpico, Mono y Esteban, tiempo que aprovecharon sus contrincantes.

