Sin IVA ni impuesto de renta: Duque ordena al Ministerio de Hacienda construir un nuevo texto de reforma tributaria

El presidente de Colombia, Iván Duque, volvió a referirse directamente al paro nacional que se viene adelantando desde el pasado 28 de abril y a la necesidad de aprobar una restructuración económica del país para extender programas sociales como el subsidio a la nómina, la devolución del IVA y el Ingreso Solidario. Por eso, anunció que dio orden al Ministerio de Hacienda para redactar una nueva reforma tributaria.

“Nosotros hemos presentado y ustedes lo saben, una iniciativa que es la transformación social sostenible. Pero hemos visto también que se han suscitado controversias y reocupaciones de la ciudadanía y se entienden, las hemos escuchado. Es muy importante que como país tengamos claridad que el interés nuestro es y será siempre proteger a los más vulnerables y a nuestra clase media”, señaló el mandatario.

Por eso, anunció varias instrucciones impartidas a nivel de gobierno teniendo en cuenta que es necesario estabilizar las finanzas colombianas y proteger los programas sociales que nacieron a raíz de la pandemia.

En ese sentido, Duque aseveró que: “le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado”.

Tal iniciativa de cambios, aclaró el Gobierno nacional momentos después, se discutirá en las comisiones económicas del congreso, como se hace siempre, bajo la figura de las ponencias sustitutivas.

Dicho esto, el jefe de estado señaló que dio dos órdenes muy claras a los miembros del equipo económico de la cartera de Hacienda: no van a haber aumentos en el IVA en bienes o servicios como la canasta familiar, los servicios públicos o la gasolina, con lo que se mantienen las reglas de juego actuales; ni se expandirá la base de ciudadanos que deben pagar el impuesto a la renta.

“Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo, es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta”, señaló el mandatario, con lo que pueden respirar tranquilos quienes ganan más de 1.600.000 pesos, como proponía la reforma actual a partir del 2024.

No obstante, el presidente aseguró que el nuevo texto que surja de los diálogos en el Congreso debe cumplir con los siguientes objetivos:

Con todo, Duque insistió en que no busca proyectar una actitud de líneas rojas, “ni mucho menos de llegar a esta discusión con arrogancias o con preconcepciones. Que podamos construir dentro de las instituciones en el congreso, en el tramite legislativo ese nuevo texto que le de tranquilidad a nuestro país y que nos pueda llevar a lograr tres grandes objetivos”.

Estos últimos, manifestó, son la protección de los más vulnerables, la estabilización de las finanzas públicas de Colombia y la protección de la calificación crediticia del país, “que es la que nos permite constantemente conseguir financiamiento para los programas sociales y de infraestructura” en todo el territorio.

“Obremos buscando esos grandes consensos y que no este esta discusión capturada por debates políticos de momento, de coyuntura. Que podamos contribuir y aportar a que nuestro país salga adelante”, concluyó el mandatario.

