Valerie Domínguez dio detalles sobre su embarazo y despejó las dudas sobre si había renunciado a RCN

La exreina de belleza, actriz y presentadora, Valerie Domínguez, usó sus historias en Instagram para responder a varios interrogantes sobre su embarazo. De este modo, en compañía de su esposo, Juan David Echeverry – también llamado ‘El Pollo’ – la barranquillera reveló que traerá al mundo a su hijo, Thiago, dentro de “un mes y pico”.

A su vez, confesó que planea tener un parto natural y sin el uso de la epidural. De acuerdo con el portal Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, “la epidural es un proceso para aplicar medicamentos que insensibilizan partes del cuerpo para bloquear el dolor. Estos se aplican por medio de inyecciones en la columna vertebral o a su alrededor”.

La pareja también fue interrogada respecto de si quisieran tener más hijos. “Por él (El Pollo) un equipo de fútbol. Yo creo que vamos por el segundo, pero tengamos primero a Thiago, vamos paso a paso”, contestó Valerie Domínguez, quien agregó que “hay un montón de cosas que me asustan de la maternidad y definitivamente vamos un día a la vez”.

Ahora, la ex Señorita Colombia resaltó que no renunció a RCN, es de recordar que, era una de las presentadoras de Superlike. “No, cómo se les ocurre. Simplemente no volví a Superlike porque ya me toca estar en la casa esperando a Thiago, así que después él nos veremos otra vez en Superlike”.

Valerie Domínguez responde a varias preguntas sobre su embarazo

Valerie Domínguez y ‘El Pollo’ anunciaron su compromiso en diciembre de 2020. Sin embargo, no esperaron mucho para unirse en matrimonio, pues un mes después, en enero de 2021, revelaron que ya se habían casado.

Es de mencionar que, Echeverry – nacido en Medellín en 1984 – es conocido por su carrera en el modelaje, además de desempeñarse como entrenador fitness. Y, en alguna oportunidad fue nombrado como ‘El hombre 10 de Colombia’ por la revista Host. A su vez, ha sido portada de importantes revistas como Men’s Health.

Por otro lado, es de mencionar que Colombia conoció a Valerie Domínguez tras su participación en 2005 en el Concurso Nacional de la Belleza, certamen en el que fue seleccionada como Señorita Colombia tras representar al ‘Atlántico’. Posteriormente, fue a Miss Universo y logró entrar entre las diez finalistas.

Desde entonces ha trabajado como actriz y presentadora. En el primer campo, algunas de sus producciones en la televisión son: ‘Los caballeros las prefieren brutas’ y ‘El último matrimonio feliz’. También ha trabajado en la pantalla grande actuando en películas como ‘El cielo en tu mirada’ (2011). En cuanto a la presentación, además de estar en Superlike, también trabajó en el reality musical ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión.

Durante los últimos meses ha estado enfocada en su matrimonio y en la espera de su primer hijo antes de retomar sus actividades en la televisión.

