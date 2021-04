Marcela Reyes dejó ver las fotos de algunos de los efectos que tuvieron los biopolímeros en sus glúteos

DJ, Marcela Reyes.

En los últimos días, la popular DJ, Marcela Reyes, ha venido revelando algunos detalles de su vida personas a través de dinámicas de preguntas y respuestas en sus redes sociales. En una de las más recientes, Reyes divulgó fotos de como se veían su glúteos cuando su cuerpo empezó a reaccionar negativamente a los biopolímeros, sustancia inyectada para, supuestamente, mantener la firmeza de esa parte del cuerpo. En la foto se ve la piel de sus glúteos roja y con hinchazón.

La DJ aprovechó uno de sus momentos libres del día para preguntarle a sus seguidores si querían ver alguna foto o video que ella guarda en su celular de algún momento en específico, a lo que una persona contestó que quería ver la reacción del químico en su cuerpo. Reyes publicó una foto, censurada con la caja de preguntas de Instagram, con un comentario en el que agregó que, por esos días, tuvo fuertes fiebres o, como ella las calificó, ‘impresionantes’.

La dinámica terminó rápidamente, y la DJ compartió unas pocas fotos. Entre las imágenes que reveló, Reyes habló de su hijo, Valentino, y mostró una captura de pantalla del registro de llamadas que tiene en su celular.

En días pasados, Marcela ya se había referido a su situación con los biopolímeros, sustancia que no ha podido retirar totalmente de su sistema, y de las demás cirugías que se ha hecho en su cuerpo. Un seguidor, en otra dinámica de preguntas y respuestas, la cuestionó por la cantidad de veces que ella ha pasado por el quirófano, a lo que Reyes no demoró mucho en responder.

“Bebés, yo tengo muchas cirugías. Nada más de retiro de biopolímeros tengo cuatro, o sea, yo he pasado por el quirófano muchas veces. Me he hecho el busto, la nariz, marcación de abdomen, cola y ya. Lo que pasa es que el busto me lo he hecho muchas veces y la cola también. En la cara sólo tengo la rinoplastia. No más”, relató.

Así como aceptó la cantidad de procedimientos que se ha hecho, negó muchos otros que han surgido a causa de rumores de las personas que han comparado su apariencia actual con la que tenía hace unos años, “yo no me he hecho la bichectomía. Jamás me lo he hecho. Lo que sí hago es ir donde mi doctora, que es la más, y ella me aplica el botox, me engrosó los labios. Ella es espectacular. Yo no tengo procedimientos en la cara, lo que me he hecho me lo ha hecho mi doctora porque con eso hay que tener mucho cuidado”, concluyó Marcela.

En febrero de este año, Marcela tuvo algunas complicaciones de salud luego de que, tras ir a unos exámenes médicos de rutina, su doctor le avisara que uno de sus implantes de busto estaba roto, situación que ponía en riesgo su bienestar. A través de su cuenta de Instagram la DJ contó que, “mi intuición no falló, realmente era más grave de lo que creíamos. Encontramos la prótesis estallada totalmente”.





