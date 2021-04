Compositores de Shakira y otros artistas piden un pago más justo por sus canciones

La cantante Shakira Mebaraka. EFE/Alejandro García/Archivo

Un grupo de más de 2000 compositores y artistas, los cuales hacen parte de la asociación británica de músicos profesionales The Ivors Academy, firmaron una carta abierta a las disqueras en la que están exigiendo que haya una mejor remuneración a su trabajo. Los compositores exigen un pago diario de entre 75 y 120 libras para cada uno con el fin de cubrir sus gastos y un 4% de la participación del mercado de los sellos discográficos para ellos.

Entre los firmantes de la misiva se encuentran Steve Mac, quien ha compuesto para la cantante colombiana Shakira, también para Ed Sheeran, One Direction, Westlife, Calvin Harris, entre otros; Autumn Rowe, que ha escrito canciones para Dua Lipa, Kylie y The Saturdays; y Jimmy Napes, quien ha trabajado con Sam Smith, Madonna, Stormzy y Taylor Swift.

De acuerdo con la carta, una canción que llega a tener un alcance 100.000 reproducciones en una plataforma de “streaming” no cubre ni si quiera para “el precio de un café” para su autor. Además, esta misiva recalca que: “la industria discográfica ha vivido un enorme impulso en cuanto a sus ingresos, pero los beneficios para los compositores se han desplomado”.

En dicho comunicado aparece que: “Necesitamos un modelo de compensación sostenible para los autores de música, que reduzca el riesgo de que los compositores abandonen el negocio o bien tengan que buscar un segundo trabajo”.

Ahora, el artista Rowe confesó que se encuentra en un punto que prefiere no escribir más “en lugar de tomar una sesión para un artista sin sonido y sin un plan de acción real. Con demasiada mucha está normalizado que los escritores escriban gratis para un artista porque algo podría suceder un par de años después. No puedo seguir pagando para desarrollar marcas de otras personas en las que no tengo ningún interés personal”.

Además, recalcó que al apoyar y ser parte de esta iniciativa no hay ningún resentimiento contra ninguno de los artistas con los que ha trabajado. “Los amo a todos de una manera especial y con gusto volvería a trabajar con ellos. Esto se debe más a cómo funciona el sistema y cómo se pasan por alto los compositores muchas veces. Merecemos mucho más de lo que recibimos. Todos lo hacemos“.

Por último, la carta sugiere que estos cantantes dependen de todos los compositores. “Todos sabemos cuánto depende de los compositores, no solo en cuanto a las canciones, sino también en cuanto a inspiración y desarrollo en el marco de la industria de la música contemporánea (...) Estos creadores asumen una enorme inversión personal y profesional con cada artista que llama a su puerta”,

