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Ni la Catedral de Manizales se salvó del fuerte terremoto en Colombia: un sacerdote se aferró a una columna para resguardarse

Una transmisión en directo captó los segundos de tensión durante la celebración de la eucaristía, ya que el movimiento de tierra ocasionó desprendimientos en la estructura

Imágenes captadas en Manizales muestran cómo cayeron las torres de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario durante el fuerte temblor - crédito Arquidiócesis de Manizales / Facebook
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a varias zonas de Colombia durante el lunes 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m. dejó uno de sus daños más visibles en la Catedral Basílica de Manizales, que se convirtió en una de las postales insignia de la tragedia. Y es que una de las torres cayó hacia el interior del templo, la cruz superior se desprendió y el edificio fue cerrado mientras se evalúan las afectaciones estructurales.

El temblor, con epicentro en el departamento del Chocó, se sintió durante más de tres minutos y obligó a evacuar los edificios alrededor de la Plaza de Bolívar en la capital de Caldas. Comerciantes, habitantes y trabajadores permanecieron en el espacio público mientras las autoridades verificaban las condiciones de seguridad.

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Dentro del templo, una transmisión en vivo registró el momento en que un sacerdote interrumpió la misa y buscó resguardo junto a una de las columnas que sostienen la estructura. En las imágenes se ve cómo se mueven los arreglos florales del altar, mientras detrás caen fragmentos de cemento.

La secuencia de videos e imágenes que circula en redes sociales también muestra que una de las torres laterales de la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario de Manizales cedió en medio del temblor y se desplomó.

El resto de la catedral presentó múltiples grietas y una de las torres quedó inclinada, una condición que forzó el cierre del lugar religioso hasta una revisión técnica y una posterior intervención.

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Las publicaciones de la ciudadanía demuestran la magnitud de la tragedia - crédito @JaviPekerman / X
Las publicaciones de la ciudadanía demuestran la magnitud de la tragedia - crédito @JaviPekerman / X

Momento exacto en que el sismo interrumpió la misa

La Arquidiócesis de Manizales relató en sus canales oficiales que el movimiento sorprendió a los presentes cuando la celebración estaba por terminar y era transmitida por YouTube: “Así vivimos este angustioso momento. Justo cuando estábamos terminando la Santa Misa, que transmitíamos en directo a través del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, sentimos el fuerte movimiento que nos sorprendió a todos. En medio del temor y la incertidumbre, elevamos nuestra mirada a Dios”.

En otro mensaje difundido por la misma institución tras la caída de la torre, la arquidiócesis señaló: “En medio del movimiento de la tierra, nuestra fe permanece firme. Este es el momento exacto en que el sismo sorprendió a Manizales y dejó su huella en nuestra Catedral. Un momento que nos recuerda, una vez más, nuestra fragilidad humana y la necesidad de permanecer unidos”.

Sin embargo, uno de los aspectos que llamó la atención fue la reacción del sacerdote, que corrió hacia uno de los costados del templo para sostenerse de una de las columnas.

El terremoto interrumpió una Misa en vivo de la Arquidiócesis de Manizales y en las imágenes se puede ver al sacerdote que notó el movimiento y se aferró a una de las columnas del recinto religioso - crédito Arquidiócesis de Manizales / Facebook

Ante lo ocurrido, se pronunció el arzobispo de Manizales, José Miguel Gómez Rodríguez, que entregó detalles de lo ocurrido a la comunidad local.

En su mensaje indicó: “Reciban todos mi saludo más cordial en momentos en que nuestra región vive una crisis realmente grave por motivo del terremoto que padecimos esta semana de siete punto cuatro grados en las escalas internacionales. El movimiento, además muy prolongado y particularmente violento, afectó muchísimas estructuras, muchas viviendas, edificios y también templos y lugares sagrados”.

Gómez Rodríguez dijo que la iglesia todavía recopila información sobre los daños en los edificios eclesiásticos, pero reiteró que la prioridad inmediata son las personas afectadas: “Todavía estamos enterándonos de los daños que revisten los edificios eclesiásticos. Pero ahora lo más importante son ustedes, los fieles, los sacerdotes y todos los vecinos que también padecieron lo mismo”.

El arzobispo de Manizales, monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, ofreció un mensaje a la comunidad después del fuerte movimiento de tierra que sacudió a varias zonas del país - crédito Arquidiócesis de Manizales / Facebook

El arzobispo mencionó además dificultades en la diócesis de Pereira y afectaciones en la diócesis de La Dorada Guaduas, que abarca el oriente de Caldas y otras parroquias. También envió un saludo a la diócesis de Armenia, de la que, dijo, aún no tenían reporte, aunque estimó que también sintió la fuerza del sismo.

En su mensaje final, pidió atender las indicaciones de las autoridades locales y mantener la asistencia a aquellos que estén en situación más vulnerable: “Es normal que en estos días tengamos miedo, pero más normal es que tomemos precauciones. Así que todos a seguir las instrucciones que den las autoridades en cada ciudad y en cada pueblo”.

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