‘Dancing in the Dark’ es el segundo sencillo de ‘Origen’, el nuevo álbum de Juanes

El cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, no quiso finalizar este mes sin revelar más canciones que harán parte de su nuevo álbum llamado ‘Origen’. Este 29 de abril, el artista colombiano lanzó un cover de ‘Dancing in the Dark’, canción que es original de Bruce Springsteen, como su segundo sencillo de este nuevo proyecto discográfico.

La canción del famoso roquero estadounidense fue adaptada al español y al estilo musical de Juanes, quien quiso que su versión fuera más lenta para que la letra tuviera más impacto. El colombiano asegura que su cover está enmarcada en el género folk, que se caracteriza por combinar música tradicional folclórica con elementos del rock.

“Cuando escuchas esta canción de Springsteen suena muy alegre por el ritmo, pero cuando me puse a leer la letra con atención para hacer la adaptación al español me di cuenta que tiene un mensaje profundo y vulnerable. Por eso decidí presentar esta versión más al estilo folk, más suave, más despacio, más íntima”, explicó Juanes.

